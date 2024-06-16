День тата – прекрасна можливість зібрати рідних за святковим столом. Незалежно від того, любить він м'ясо, овочі чи солодощі, є прості рецепти, які можна легко приготувати, аби створити особливу атмосферу.
Не пропустіть Смачнішої та оригінальнішої не знайдете: намазка на хліб з буряка та сирків
Салат Цезар з куркою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Куряче філе наріжте смужками, приправте сіллю та перцем, обсмажте на оливковій олії до готовності.
- Листя салату нарвіть руками на дрібні шматочки.
- Часник подрібніть та змішайте з оливковою олією, лимонним соком і гірчицею, приправте сіллю та перцем.
- Змішайте салат із куркою, крутонами, сиром і заправкою.
- Подавайте одразу після приготування.
Стейк з яловичини
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Розігрійте сковороду на середньому вогні, додайте оливкову олію.
- Стейки приправте сіллю та перцем.
- Обсмажуйте стейки на сковороді по 3 – 4 хвилини з кожного боку для середньої прожарки.
- Додайте подрібнений часник і розмарин за хвилину до закінчення смаження.
- Дайте стейкам відпочити 5 хвилин перед подачею.
Шоколадний фондан
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Розтопіть шоколад і вершкове масло на водяній бані, дайте трохи охолонути.
- У великій мисці збийте яйця з цукром до утворення густої маси.
- Додайте шоколадну суміш до яєчної маси, обережно перемішайте.
- Додайте борошно та змішуйте до однорідності.
- Розлийте тісто у формочки для мафінів, змащені маслом, та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 10 – 12 хвилин.
- Подавайте теплими з кулькою ванільного морозива або ягодами.