Детские блюда – это отдельная и важная часть кулинарии. Питательный завтрак – отличное начало дня, особенно, если привычные ингредиенты приготовить особым образом.

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Вкусный завтрак однозначно привлечет внимание ребенка. Нежные оладьи будут прекрасно смаковать с кленовым сиропом и греческим йогуртом.

Рецепт оладий из печеной моркови

Время: 45 минут
Порций: 2

Замечательный завтрак / Фото Simply Recipes

Ингредиенты:

  • 500 грамм моркови
  • 170 грамм тыквы;
  • 55 грамм меда;
  • 100 грамм муки (цельнозерновая пшеничная или рисовая);
  • 1 яйцо;
  • 50 миллилитров молока
  • щепотка корицы;
  • щепотка соли;
  • 50 грамм греческого йогурта;
  • 10 грамм кленового сиропа.

Приготовление:

  1. Почистить морковь и натереть ее медом и солью. Завернуть ее в фольгу.
    Тыкву также натираем смесью из меда и соли.
  2. Запекаем овощи до готовности, при 170 ° C примерно 15-20 минут.
    Запеченные овощи вынимаем из духовки и даем остыть.
  3. После запекания морковь натираем на крупной терке, тыкву разминаем вилкой или перетираем в блендере.
  4. В миске взбиваем яйцо с молоком. Добавляем к яичной массе муку, корицу и замешиваем гладкое тесто.
  5. Соединяем тесто с овощами и тщательно перемешиваем.
  6. На разогретой сковороде растапливаем сливочное масло. Выкладываем на сковороду ложкой тесто, формируя круглые оладьи и обжариваем с двух сторон на среднем огне до золотого цвета.
  7. Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца.
  8. Для красивой подачи выложите оладьи стопкой, сверху на них поставить ложку йогурта и полить кленовым сиропом.

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