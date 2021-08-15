Детские блюда – это отдельная и важная часть кулинарии. Питательный завтрак – отличное начало дня, особенно, если привычные ингредиенты приготовить особым образом.

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Вкусный завтрак однозначно привлечет внимание ребенка. Нежные оладьи будут прекрасно смаковать с кленовым сиропом и греческим йогуртом.

Время: 45 минут

Порций: 2

Замечательный завтрак / Фото Simply Recipes

Ингредиенты:

Приготовление:

Привлекайте детей к приготовлению блюд

Детям будет интересно есть то, что они сами приготовили. Стоит привлекать их к процессу покупки или даже сбору необходимых продуктов.

Креативная еда

Чем интереснее пища, тем больше различных продуктов съедят дети. Блины со смайликами или с дополнительным декором принесут немало восторга.