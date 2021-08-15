Детские блюда – это отдельная и важная часть кулинарии. Питательный завтрак – отличное начало дня, особенно, если привычные ингредиенты приготовить особым образом.
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Вкусный завтрак однозначно привлечет внимание ребенка. Нежные оладьи будут прекрасно смаковать с кленовым сиропом и греческим йогуртом.
Рецепт оладий из печеной моркови
Время: 45 минут
Порций: 2
Замечательный завтрак / Фото Simply Recipes
Ингредиенты:
- 500 грамм моркови
- 170 грамм тыквы;
- 55 грамм меда;
- 100 грамм муки (цельнозерновая пшеничная или рисовая);
- 1 яйцо;
- 50 миллилитров молока
- щепотка корицы;
- щепотка соли;
- 50 грамм греческого йогурта;
- 10 грамм кленового сиропа.
Приготовление:
- Почистить морковь и натереть ее медом и солью. Завернуть ее в фольгу.
Тыкву также натираем смесью из меда и соли.
- Запекаем овощи до готовности, при 170 ° C примерно 15-20 минут.
Запеченные овощи вынимаем из духовки и даем остыть.
- После запекания морковь натираем на крупной терке, тыкву разминаем вилкой или перетираем в блендере.
- В миске взбиваем яйцо с молоком. Добавляем к яичной массе муку, корицу и замешиваем гладкое тесто.
- Соединяем тесто с овощами и тщательно перемешиваем.
- На разогретой сковороде растапливаем сливочное масло. Выкладываем на сковороду ложкой тесто, формируя круглые оладьи и обжариваем с двух сторон на среднем огне до золотого цвета.
- Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца.
- Для красивой подачи выложите оладьи стопкой, сверху на них поставить ложку йогурта и полить кленовым сиропом.