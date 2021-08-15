Дитячі страви – це окрема та важлива частина кулінарії. Поживний сніданок – чудовий початок дня, особливо, якщо звичні інгредієнти приготувати в особливий спосіб.
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Смачний сніданок однозначно приверне увагу дитини. Ніжні оладки чудово смакуватимуть із кленовим сиропом та грецьким йогуртом.
Рецепт оладок з печеної моркви
Час: 45 хвилин
Порцій: 2
Чудовий сніданок / Фото Simply Recipes
Інгредієнти:
- 500 грам моркви;
- 170 грам гарбуза;
- 55 грам меду;
- 100 грам борошна (цільнозернове пшеничне чи рисове);
- 1 яйце;
- 50 мілілітрів молока;
- щіпка кориці;
- щіпка солі;
- 50 грам грецького йогурту;
- 10 грам кленового сиропу.
Приготування:
- Почистити моркву та натерти її медом та сіллю. Загорнути її у фольгу.
- Гарбуз також натираємо сумішшю з меду та солі.
- Запікаємо овочі до готовності, при 170°C приблизно 15-20 хвилин.
- Запечені овочі виймаємо з духовки та даємо охолонути.
- Після запікання моркву натираємо на грубій тертці, гарбуз розминаємо виделкою або протираємо в блендері.
- У мисці збиваємо яйце з молоком. Додаємо до яєчної маси борошно, корицю та замішуємо гладке тісто.
- З’єднуємо тісто з овочами та ретельно перемішуємо.
- На розігрітій сковороді розтоплюємо вершкове масло. Викладаємо на пательню ложкою тісто, формуючи круглі оладки та обсмажуємо з двох сторін на середньому вогні до золотого кольору.
- Готові оладки викладаємо на паперові рушники.
- Для красивої подачі викладіть оладки стопкою, зверху на них поставити ложку йогурту та полити кленовим сиропом.