Дитячі страви – це окрема та важлива частина кулінарії. Поживний сніданок – чудовий початок дня, особливо, якщо звичні інгредієнти приготувати в особливий спосіб.

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Смачний сніданок однозначно приверне увагу дитини. Ніжні оладки чудово смакуватимуть із кленовим сиропом та грецьким йогуртом.

Час: 45 хвилин

Порцій: 2

Чудовий сніданок / Фото Simply Recipes

Інгредієнти:

Приготування:

Залучайте дітей до приготування страв

Діткам буде цікаво їсти те, що вони самі приготували. Варто залучати їх до процесу покупки або навіть збирання необхідних продуктів.

Креативна їжа

Чим цікавіша їжа, тим більше різних продуктів з’їдять діти. Млинці зі смайликами чи з додатковим декором принесе чимало захвату.