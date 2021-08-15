Меню для детей: оладьи из запеченной тыквы и моркови

Меню для детей должно быть сбалансированным и полезным, наполненным большим количеством питательных веществ. Есть много способов поощрить детей правильно питаться и поддерживать здоровый вес.

Детские блюда – это отдельная и важная часть кулинарии. Питательный завтрак – отличное начало дня, особенно, если привычные ингредиенты приготовить особым образом.

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Вкусный завтрак однозначно привлечет внимание ребенка. Нежные оладьи будут прекрасно смаковать с кленовым сиропом и греческим йогуртом.

Рецепт оладий из печеной моркови

Время: 45 минут

Порций: 2

Замечательный завтрак / Фото Simply Recipes

Ингредиенты:

500 грамм моркови

170 грамм тыквы;

55 грамм меда;

100 грамм муки (цельнозерновая пшеничная или рисовая);

1 яйцо;

50 миллилитров молока

щепотка корицы;

щепотка соли;

50 грамм греческого йогурта;

10 грамм кленового сиропа.

Приготовление:

Почистить морковь и натереть ее медом и солью. Завернуть ее в фольгу.

Тыкву также натираем смесью из меда и соли. Запекаем овощи до готовности, при 170 ° C примерно 15-20 минут.

Запеченные овощи вынимаем из духовки и даем остыть. После запекания морковь натираем на крупной терке, тыкву разминаем вилкой или перетираем в блендере. В миске взбиваем яйцо с молоком. Добавляем к яичной массе муку, корицу и замешиваем гладкое тесто. Соединяем тесто с овощами и тщательно перемешиваем. На разогретой сковороде растапливаем сливочное масло. Выкладываем на сковороду ложкой тесто, формируя круглые оладьи и обжариваем с двух сторон на среднем огне до золотого цвета. Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца. Для красивой подачи выложите оладьи стопкой, сверху на них поставить ложку йогурта и полить кленовым сиропом.

Как привлечь детей к сбалансированному питанию

Привлекайте детей к приготовлению блюд

Детям будет интересно есть то, что они сами приготовили. Стоит привлекать их к процессу покупки или даже сбору необходимых продуктов.

Креативная еда

Чем интереснее пища, тем больше различных продуктов съедят дети. Блины со смайликами или с дополнительным декором принесут немало восторга.