Если на 8 Марта нет много времени на приготовление. Предлагаем вашему вниманию подборку простых блюд, которые вы с легкостью приготовите дома.

Smachno News подготовил для вас подборку рецептов блюд и закусок к праздничному столу на 8 марта: запеченный лосось и овощи в духовке, брускеты с томатами, мягким сыром и авокадо.

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Брускеты с лососем

Брускеты с лососем / Фото pexels.com

Ингредиенты:

– 2-3 ломтика с/с лосося;

– гренки;

– майонез;

– базилик.

Смажьте майонезом гренки, выложите ломтики лосося. Листья базилика помойте, украсьте бутерброды.

Брускеты с томатами

Брускеты с томатами / Фото pexels.com

Ингредиенты:

– 2-3 томата;

– хлеб;

– мягкий сыр;

– 2-3 оливки без косточек.

– петрушка.

Помойте помидоры, мягкий сыр, нарежьте ломтиками. Оливки нарезать кольцами. Хлеб подсушите в духовке в течение 5-7 минут. Выложите на гренки мягкий сыр, сверху – оливки, помидоры, украсьте петрушкой.

Гренки с авокадо

Гренки с авокадо / Фото pexels.com

Ингредиенты:

– 1/2 авокадо;

– хлеб;

– 2-3 томаты;

– оливковое масло;

– лимонный сок.

Помойте помидоры. Авокадо очистите от кожуры, косточек, нарежьте ломтиками. Хлеб подсушите в духовке 3-5 минут. В миске авокадо сбрызните лимонным соком, томаты – оливковым маслом. Выложите на гренки.

Филе лосося в духовке

Филе лосося / Фото pexels.com

Ингредиенты:

– 200-300 граммов филе лосося;

– лимон;

– соль, перец.

Тщательно помойте филе лосося. Лимон, помойте, нарежьте полукольцами. В форму для запекания выложите лимон, сверху филе лосося, сбрызните оливковым маслом, добавьте соль, перец, специи. Накройте фольгой. Разогрейте духовку до 190 градусов, отправьте запекаться в течение 35 минут до готовности.

Печенные овощи

Печеный картофель / Фото pexels.com

Ингредиенты:

– 350 граммов картофеля;

– 100 граммов моркови;

– соль, перец, специи;

– оливковое масло.