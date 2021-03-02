Блюда и закуски на 8 Марта: домашние рецепты
Если на 8 Марта нет много времени на приготовление. Предлагаем вашему вниманию подборку простых блюд, которые вы с легкостью приготовите дома.
Источник:24 канал
Smachno News подготовил для вас подборку рецептов блюд и закусок к праздничному столу на 8 марта: запеченный лосось и овощи в духовке, брускеты с томатами, мягким сыром и авокадо.
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Брускеты с лососем
Брускеты с лососем / Фото pexels.com
- Смажьте майонезом гренки, выложите ломтики лосося.
- Листья базилика помойте, украсьте бутерброды.
Брускеты с томатами
Брускеты с томатами / Фото pexels.com
- Помойте помидоры, мягкий сыр, нарежьте ломтиками.
- Оливки нарезать кольцами.
- Хлеб подсушите в духовке в течение 5-7 минут.
- Выложите на гренки мягкий сыр, сверху – оливки, помидоры, украсьте петрушкой.
Гренки с авокадо
Гренки с авокадо / Фото pexels.com
- Помойте помидоры. Авокадо очистите от кожуры, косточек, нарежьте ломтиками.
- Хлеб подсушите в духовке 3-5 минут.
- В миске авокадо сбрызните лимонным соком, томаты – оливковым маслом. Выложите на гренки.
Филе лосося в духовке
Филе лосося / Фото pexels.com
- Тщательно помойте филе лосося.
- Лимон, помойте, нарежьте полукольцами.
- В форму для запекания выложите лимон, сверху филе лосося, сбрызните оливковым маслом, добавьте соль, перец, специи.
- Накройте фольгой.
- Разогрейте духовку до 190 градусов, отправьте запекаться в течение 35 минут до готовности.
Печенные овощи
Печеный картофель / Фото pexels.com
- Тщательно помойте картофель, разрежьте пополам. Морковь нарежьте ломтиками.
- В форму для запекания выложите овощи, полейте оливковым маслом, добавьте соль, перец, специи.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40-45 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита!
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