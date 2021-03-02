Еще не решили, что приготовить на 8 Марта? Мы подготовили для вас подборку вкусных, оригинальных салатов, которые поразят всех гостей не только вкусом, но и презентацией.

8 марта – Международный женский день и праздник весны. К праздничному столу можно приготовить легкие салаты с овощами, мясом или рыбой с добавлением соуса или майонеза. Мы уверены, такие салаты понравятся всем. Читайте также Рецепт домашнего майонеза от шеф-повара Владимира Ярославского: ресторанный вариант Салат Мимоза Салат Мимоза/ Фото freepik.com Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 1 морковь;

– 1/4 луковицы;

– 2 картофеля;

– 240 граммов сардин в собственном соку (консервы);

– 50 граммов твердого сыра;

– укроп, петрушка;

– майонез

– листья салата;

– соль, перец. Для приготовления салата отварите яйца. Отдельно натрите на крупной терке белки, желтки. Картофель, морковь помойте, отдельно в кастрюле с кипятком отварите, натрите на крупной терке. В картофель добавьте соль, перец. Лук очистите, измельчите ножом, залейте горячей водой, оставьте на 20-25 минут. Сыр натрите на крупной терке. Укроп, петрушку помойте, измельчите ножом. Консервы выложите в миску, разделите вилкой в ​​пюре. На листья салата с помощью кольца, выложите слоями: картофель, лук, сардины, тертые белки, укроп, петрушку, морковь, желтки. Каждый слой смажьте майонезом, задекорируйте тертым сыром и листьями петрушки. Салат с сыром фета Салат с сыром фета/Фото pexels.com Ингредиенты:

– 2 томата;

– 2 огурца;

– 1 луковица (красный);

– 150 граммов феты;

– оливковое масло;

– 50 граммов черных оливок без косточек (15-20 шт.);

– 15 граммов лимонного сока

– листья салата;

– черный перец. Для приготовления салата помойте томаты, огурцы, нарежьте ломтиками. Лук очистите от шелухи, нарежьте кольцами. Фету, нарежьте кубиками. Оливки разрежьте пополам. В миску выложите листья салата, томаты, огурцы, сыр, маслины, сбрызните лимонным соком, добавьте перец, оливковое масло. Овощной салат с яйцами Овощной салат/ Фото pexels.com Ингредиенты:

– 2-4 яйца куриных (или перепелиных);

– 2 огурца;

– листья салата;

– 50 граммов красной капусты;

– 1 морковь;

– оливковое масло,

– 50 граммов кукурузы;

– соль, перец. Для приготовления салата отварите яйца в кастрюле с кипятком, окуните в холодную воду для охлаждения, разрежьте пополам. Огурцы, морковь, помойте, очистите, нарежьте кольцами. Красную капусту нарежьте соломкой. В миску выложите листья салата, огурцы, капусту, морковь, яйца, кукурузу, добавьте соль, перец, оливковое масло, аккуратно перемешайте. Выложите на тарелку, сверху выложите яйца. Салат с авокадо Сала с авокадо/ Фото pexels.com Ингредиенты:

– 2-3 томата;

– 1/2 авокадо;

– 5 шт. черных оливок;

– 50 граммов феты;

– оливковое масло;

– лимонный сок;

– руккола (или листья салата);

– соль, перец. Тщательно помойте томаты, разрежьте на четыре части. Авокадо очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. В миску выложите томаты, авокадо, руколу, добавьте лимонный сок, соль, перец, маслины, оливковое масло, аккуратно перемешайте. Салат с курицей Салат с курицей/ Фото freepik.com Ингредиенты:

– 2-4 томата;

– 1/4 авокадо;

– листья салата;

– соевый соус;

– 100 граммов куриного филе;

– соль, перец. Для приготовления салата куриное филе, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде 5-10 минут до готовности. Помойте, очистите авокадо от кожуры, нарежьте ломтиками. Помойте помидоры, нарежьте ломтиками. В миске соедините помытые листья салата, добавьте курятину, томаты, соль, перец, соевый соус. Салат выложите на тарелку. Приятного аппетита!