Что приготовить на 8 Марта: рецепты салатов
Еще не решили, что приготовить на 8 Марта? Мы подготовили для вас подборку вкусных, оригинальных салатов, которые поразят всех гостей не только вкусом, но и презентацией.
Источник:24 канал
8 марта – Международный женский день и праздник весны. К праздничному столу можно приготовить легкие салаты с овощами, мясом или рыбой с добавлением соуса или майонеза. Мы уверены, такие салаты понравятся всем.
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Салат Мимоза
Салат Мимоза/ Фото freepik.com
- Для приготовления салата отварите яйца. Отдельно натрите на крупной терке белки, желтки.
- Картофель, морковь помойте, отдельно в кастрюле с кипятком отварите, натрите на крупной терке. В картофель добавьте соль, перец.
- Лук очистите, измельчите ножом, залейте горячей водой, оставьте на 20-25 минут.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Укроп, петрушку помойте, измельчите ножом.
- Консервы выложите в миску, разделите вилкой в пюре.
- На листья салата с помощью кольца, выложите слоями: картофель, лук, сардины, тертые белки, укроп, петрушку, морковь, желтки. Каждый слой смажьте майонезом, задекорируйте тертым сыром и листьями петрушки.
Салат с сыром фета
Салат с сыром фета/Фото pexels.com
- Для приготовления салата помойте томаты, огурцы, нарежьте ломтиками.
- Лук очистите от шелухи, нарежьте кольцами.
- Фету, нарежьте кубиками. Оливки разрежьте пополам.
- В миску выложите листья салата, томаты, огурцы, сыр, маслины, сбрызните лимонным соком, добавьте перец, оливковое масло.
Овощной салат с яйцами
Овощной салат/ Фото pexels.com
- Для приготовления салата отварите яйца в кастрюле с кипятком, окуните в холодную воду для охлаждения, разрежьте пополам.
- Огурцы, морковь, помойте, очистите, нарежьте кольцами.
- Красную капусту нарежьте соломкой.
- В миску выложите листья салата, огурцы, капусту, морковь, яйца, кукурузу, добавьте соль, перец, оливковое масло, аккуратно перемешайте.
- Выложите на тарелку, сверху выложите яйца.
Салат с авокадо
Сала с авокадо/ Фото pexels.com
- Тщательно помойте томаты, разрежьте на четыре части.
- Авокадо очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- В миску выложите томаты, авокадо, руколу, добавьте лимонный сок, соль, перец, маслины, оливковое масло, аккуратно перемешайте.
Салат с курицей
Салат с курицей/ Фото freepik.com
- Для приготовления салата куриное филе, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде 5-10 минут до готовности.
- Помойте, очистите авокадо от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Помойте помидоры, нарежьте ломтиками.
- В миске соедините помытые листья салата, добавьте курятину, томаты, соль, перец, соевый соус.
- Салат выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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