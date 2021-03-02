Якщо на 8 Березня немає багато часу на приготування. Пропонуємо вашій увазі добірку простих страв, які ви з легкістю приготуєте вдома.

Smachno News підготував для вас добірку рецептів страв та закусок до святкового столу на 8 березня: запечений лосось та овочі у духовці, брускети з томатами, м'яким сиром та авокадо.

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Брускети з лососем

Брускети з лососем/ Фото pexels.com

Інгредієнти:

– 2-3 скибочки с/с лосося;

– грінки;

– майонез;

– базилік.

Змастіть майонезом грінки, викладіть скибочки лосося. Листя базиліку помийте, задекоруйте канапки.

Брускети з томатами

Брускети з томатами/ Фото pexels.com

Інгредієнти:

– 2-3 томати;

– хліб;

– м'який сир;

– 2-3 оливки без кісточок.

– петрушка.

Помийте томати, м'який сир, наріжте скибочками. Оливки наріжте кільцями. Хліб підсушіть у духовці протягом 5-7 хвилин. Викладіть на грінки м'який сир, зверху – оливки, томати, задекоруйте листям петрушки.

Грінки з авокадо

Грінки з авокадо/ Фото pexels.com

Інгредієнти:

– 1/2 авокадо;

– хліб;

– 2-3 томати;

– оливкова олія;

– лимонний сік.

Помийте томати. Авокадо почистіть від шкірки, кісточок, наріжте скибочками. Хліб підсушіть у духовці 3-5 хвилин. У мисці авокадо збризніть лимонним соком, томати – оливковою олією. Викладіть на грінки.

Філе лосося у духовці

Філе лосося/Фото pexels.com

Інгредієнти:

– 200-300 грамів філе лосося;

– лимон;

– сіль, перець.

Ретельно помийте філе лосося. Лимон, помийте, наріжте напівкільцями. У форму для запікання викладіть лимон, зверху філе лосося, збризніть оливковою олією, додайте сіль, перець, спеції. Накрийте фольгою. Розігрійте духовку до 190 градусів, відправте запікатись протягом 35 хвилин до готовності.

Запечені овочі

Печена картопля/Фото pexels.com

Інгредієнти:

– 350 грамів картоплі;

– 100 грамів моркви;

– сіль, перець, спеції;

– оливкова олія.