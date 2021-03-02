Страви та закуски на 8 Березня: домашні рецепти
Якщо на 8 Березня немає багато часу на приготування. Пропонуємо вашій увазі добірку простих страв, які ви з легкістю приготуєте вдома.
Джерело:24 канал
Smachno News підготував для вас добірку рецептів страв та закусок до святкового столу на 8 березня: запечений лосось та овочі у духовці, брускети з томатами, м'яким сиром та авокадо.
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Брускети з лососем
Брускети з лососем/ Фото pexels.com
- Змастіть майонезом грінки, викладіть скибочки лосося.
- Листя базиліку помийте, задекоруйте канапки.
Брускети з томатами
Брускети з томатами/ Фото pexels.com
- Помийте томати, м'який сир, наріжте скибочками.
- Оливки наріжте кільцями.
- Хліб підсушіть у духовці протягом 5-7 хвилин.
- Викладіть на грінки м'який сир, зверху – оливки, томати, задекоруйте листям петрушки.
Грінки з авокадо
Грінки з авокадо/ Фото pexels.com
- Помийте томати. Авокадо почистіть від шкірки, кісточок, наріжте скибочками.
- Хліб підсушіть у духовці 3-5 хвилин.
- У мисці авокадо збризніть лимонним соком, томати – оливковою олією. Викладіть на грінки.
Філе лосося у духовці
Філе лосося/Фото pexels.com
- Ретельно помийте філе лосося.
- Лимон, помийте, наріжте напівкільцями.
- У форму для запікання викладіть лимон, зверху філе лосося, збризніть оливковою олією, додайте сіль, перець, спеції.
- Накрийте фольгою.
- Розігрійте духовку до 190 градусів, відправте запікатись протягом 35 хвилин до готовності.
Запечені овочі
Печена картопля/Фото pexels.com
- Ретельно помийте картоплю, розріжте навпіл. Моркву великими скибочками.
- У форму для запікання викладіть овочі, полийте оливковою олією, додайте сіль, перець, спеції.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40-45 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Подавайте страву гарячою. Смачного!
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