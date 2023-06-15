День рождения на природе – готовое меню с рецептами
Если у вас день рождения летом – отличная идея для того, чтобы провести его на природе. Относительно меню – не беспокойтесь, мы составим его за вас.
Празднование на природе – это всегда не только весело, вкусно (блюдо на мангале божественном), но и экономно. Если сравнивать с заведениями – разница немалая.
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24 канал подобрал для вас рецепты блюд, которые не только просто и легко готовить, но и удобно транспортировать в лес, или место отдыха. Выбирайте тот, который понравился больше всего, или готовьте все из перечисленного.
Закуска с плавлеными творожками
- Время: 5 минут
– 4 отварных куриных яйца;
– 3 плавленых сырка;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– черный молотый перец;
– соль.
Приготовление:
- Отваренные яйца очищаем от скорлупы, смываем водой и натираем на терку.
- Аналогично натираем плавленые творожки и смешиваем с яйцами.
- Выжимаем чеснок через пресс и посыпаем специями. Заправляем все майонезом и тщательно перемешиваем в однородную консистенцию.
- Выкладываем все на гренки или брускеты.
Приятного аппетита!
Салат с чипсами
- Время: 25 минут
– 300 граммов ветчины;
– 200 граммов твердого сыра;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 1 пачка чипсов;
– ½ фиолетового лука;
– 4 сладких перца капи или 2 болгарских перца;
– 200 граммов майонеза.
Приготовление:
- Нарежьте ветчину, перцы, лук и сыр средними кубиками.
- Смешайте их в глубокой салатнице.
- Слейте воду из консервированной кукурузы и добавьте ее к другим ингредиентам.
- Заправьте майонезом салат и перемешайте.
- Если вы будете сразу подавать салат на стол – добавьте чипсы и перемешайте. Если вы готовите заранее – добавьте их перед подачей на стол, чтобы они не размякли.
Приятного аппетита!
Рулеты из баклажанов с творожками
- Время: 60 минут
– баклажаны;
– плавленые творожки;
– майонез;
– чеснок;
– соль;
– масло.
Приготовление:
- Моем и нарезаем баклажаны длинными и тонкими ломтиками. Просаливаем каждый ломтик и выкладываем один на другой. Оставляем на 10 – 15 минут, чтобы баклажан отдал горчинку.
- Разогреваем масло на сковороде и обжариваем ломтики баклажана с обеих сторон.
Рулеты из баклажанов / Фото Recetin
- Натираем сырочки на терке и смешиваем с майонезом и выжатым чесноком. Добавляем черный молотый перец и перемешиваем.
- Выкладываем на ломтики баклажанов начинку из творожков, скручиваем в рулет и выкладываем на тарелку.
Приятного аппетита!
Рецепт кабачкового рулета
- Время: 2 часа
– 3 куриных яйца;
– 2 кабачки;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 4 столовые ложки муки;
– соль;
– черный молотый перец;
– 1/3 чайной ложки соды.
Для начинки:
– 2 плавленых сырочка;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 3 зубчика чеснока;
– 4 – 5 больших шампиньона;
– 2 помидора;
– укроп;
– соль.
Приготовление:
- Плавленый сыр раньше времени кладем в морозилку, чтобы было лучше натирать.
- Кабачки натираем на крупной терке, солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут.
- Духовку разогреваем до 200 градусов.
- Отдельно взбиваем венчиком яйца со сметаной, добавляем кабачок (предварительно максимально отжать от лишней влаги), муку и соду и тщательно перемешиваем.
- Противень застилаем пергаментом, смазываем каплей масла, выливаем тесто и равномерно распределяем по пергаменту. Выпекаем 25 – 30 минут до румяной корочки.
- Сразу как вынимаете из духовки, перекладывайте пергамент с готовым тестом на столешницу или дощечки.
- Пока тесто охлаждается, готовим намазку:
- Сырки натираем на мелкой терке, добавляем сметану, майонез, чеснок выжимаем через пресс, солим и перемешиваем.
- Шампиньоны слегка поджариваем, помидоры нарезаем как вам удобно. Укроп мелко нарезаем.
- Намазку распределяем на полностью холодный рулет, выкладываем сверху помидоры, шампиньоны, укроп. И с помощью пергамента осторожно скручиваем рулет.
- Отправляем в холодильник на 1 – 2 часа.
Приятного аппетита!
Рецепт запеченных овощей на мангале
- Время: 20 минут
- Ингредиенты:
– масло;
– сухие специи (майоран, орегано, чабрец);
– чеснок;
– соль.
Приготовление:
- Тщательно моем и очищаем по необходимости овощи от кожуры и семян. Нарезаем большими кусочками или оставляем их целыми. Цуккини и баклажаны можно нарезать средними ломтиками.
- Смешиваем масло или майонез, с выжатым чесноком, солью и сухими специями. Смазываем маринадом овощи и выкладываем на решетку.
- Жарим на мангале от 10 – 20 минут в зависимости от овощей.
- Подаем с любимым соусом или к картофелю.
Приятного аппетита!
Рецепт картофеля на мангале
- Время: 30 – 40 минут
– картофель;
– масло;
– чеснок;
– сухие специи к картофелю.
Приготовление:
- Тщательно моем картофель, разрезаем грубыми кусками. Переводим в пакет или глубокую миску.
- Добавляем выжатый чеснок, растительное масло, специи и соль. Тщательно все перемешиваем и оставляем на 5-10 минут.
- Нанизываем картофель на шампуры или выкладываем на сетку. Обжариваем на мангале до готовности.
Приятного аппетита!
Рецепт маринада из киви к шашлыку из свинины.
- Время: 30 – 40 минут
– 1 килограмм свинины;
– 500 граммов минеральной воды;
– 2 киви;
– 1 репчатый лук;
– соль;
– специи (по желанию).
П риготирование:
- Натираем очищенное от кожуры киви на терку или измельчаем в блендере.
- Репчатый лук нарезаем тонкими колечками.
- Минеральную воду соединяем со специями. Чтобы получить европейский соус, добавьте орегано, розмарин и базилик. Для кавказского маринада: чеснок, перец, зиру, кумин и кориандр.
- Полим нарезанное порционными кусками мясо. Добавляем лук и киви – перемешиваем.
- Оставляем на 30-40 минут и готовим.
Приятного аппетита!