Святкування на природі – це завжди не тільки весело, смачно (страви на мангалі божественні), а й економно. Якщо порівнювати із закладами – різниця чимала.
Читайте також Сезон відпочинку на природі: як приготувати шашлик із курятини на будь-який смак
24 канал дібрав для вас рецепти страв, які не тільки просто і легко готувати, а й зручно транспортувати до лісу, чи відпочинкового місця. Обирайте той, який сподобався найбільше, або готуйте все з переліченого.
Закуска з плавленими сирочками
- Час: 5 хвилин
Приготування:
- Відварені яйця очищаємо від шкарлупи, змиваємо водою та натираємо на тертку.
- Аналогічно натираємо плавлені сирочки та змішуємо з яйцями.
- Вичавлюємо часник через прес та посипаємо спеціями. Заправляємо все майонезом та ретельно перемішуємо до однорідної консистенції.
- Викладаємо все на грінки, чи брускети.
Смачного!
Салат з чипсами
- Час: 25 хвилин
Приготування:
- Наріжте шинку, перці, цибулю та твердий сир середніми кубиками.
- Змішайте їх в глибокій салатниці.
- Злийте воду з консервованої кукурудзи та додайте її до решти інгредієнтів.
- Заправте салат майонезом та перемішайте.
- Якщо ви будете одразу подавати салат до столу – додайте чипси і перемішайте. Якщо ви готуєте завчасно – додайте їх перед подачею до столу, щоб вони не розм'якли.
Смачного!
Рулети з баклажанів з сирочками
- Час: 60 хвилин
Приготування:
- Миємо та нарізаємо баклажани довгими і тонкими скибками. Просолюємо кожну скибку та викладаємо одну на одну. Залишаємо на 10 – 15 хвилин, аби баклажан віддав гірчинку.
- Розігріваємо олію на сковорідці та обсмажуємо скибки баклажана з обох сторін.
Рулети з баклажанів / Фото Recetin
- Натираємо сирочки на тертці та змішуємо з майонезом та вичавленим часником. Додаємо чорний мелений перець та перемішуємо.
- Викладаємо на скибки баклажанів начинку з сирочків, скручуємо в рулет та викладаємо на тарілку.
Смачного!
Рецепт кабачкового рулету
- Час: 2 години
Приготування:
- Плавлений сир завчасно кладемо у морозилку, щоб було краще натирати.
- Кабачки натираємо на крупній тертці, солимо, перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин.
- Духовку розігріваємо до 200 градусів.
- Окремо збиваємо вінчиком яйця зі сметаною, додаємо кабачок (попередньо максимально віджати від зайвої вологи), борошно та соду і ретельно перемішуємо.
- Деко застеляємо пергаментом, змащуємо краплею олії, виливаємо тісто та рівномірно розподіляємо по пергаменту. Випікаємо 25 – 30 хвилин до румʼяної скоринки.
- Одразу як виймаєте з духовки, перекладайте пергамент з готовим тістом на стільницю або дощечки.
- Поки тісто охолоджується готуємо намазку:
- Сирки натираємо на дрібній тертці, додаємо сметану, майонез, часник вичавлюємо через прес, солимо і перемішуємо.
- Печериці злегка підсмажуємо, помідори нарізаємо як вам зручно. Кріп дрібно нарізаємо.
- Намазку розподіляємо на повністю холодний рулет, викладаємо зверху помідори, печериці, кріп. І за допомогою пергаменту обережно скручуємо рулет.
- Відправляємо в холодильник на 1 – 2 години.
Смачного!
Рецепт запечених овочів на мангалі
- Час: 20 хвилин
Приготування:
- Ретельно миємо та очищаємо за необхідністю овочі від шкірки та насіння. Нарізаємо великими шматочками, або залишаємо їх цілими. Цукіні та баклажани можна нарізати середніми скибками.
- Змішуємо олію, або майонез, з вичавленим часником, сіллю та сухими спеціями. Змащуємо маринадом овочі та викладаємо на решітку.
- Смажимо на мангалі від 10 – 20 хвилин, в залежності від овочів.
- Подаємо з улюбленим соусом, або до картоплі.
Смачного!
Рецепт картоплі на мангалі
- Час: 30 – 40 хвилин
Приготування:
- Ретельно миємо картоплю, розрізаємо грубими шматками. Перекладаємо в пакет, або глибоку миску.
Запечена картопля / Фото Delish
- Додаємо вичавлений часник, олію, спеції та сіль. Ретельно все перемішуємо та залишаємо на 5 – 10 хвилин.
- Нанизуємо картоплю на шампури, або викладаємо на сітку. Обсмажуємо на мангалі до готовності.
Смачного!
Рецепт маринаду з ківі до шашлику зі свинини
- Час: 30 – 40 хвилин
Приготування:
- Натираємо очищене від шкірки ківі на тертку або подрібнюємо в блендері.
- Ріпчасту цибулю нарізаємо тонкими кільцями.
- Мінеральну воду з'єднуємо зі спеціями. Щоб отримати європейський соус, додайте орегано, розмарин і базилік. Для кавказького маринаду: часник, перець, зіру, кумин і коріандр.
- Поливаємо нарізане порційними шматками м'ясо. Додаємо цибулю та ківі – перемішуємо.
- Залишаємо на 30 – 40 хвилин та готуємо.
Смачного!