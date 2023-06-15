Святкування на природі – це завжди не тільки весело, смачно (страви на мангалі божественні), а й економно. Якщо порівнювати із закладами – різниця чимала.

Читайте також Сезон відпочинку на природі: як приготувати шашлик із курятини на будь-який смак

24 канал дібрав для вас рецепти страв, які не тільки просто і легко готувати, а й зручно транспортувати до лісу, чи відпочинкового місця. Обирайте той, який сподобався найбільше, або готуйте все з переліченого.

Закуска з плавленими сирочками

Час: 5 хвилин

Інгредієнти:

– 4 відварених курячих яйця;

– 3 плавлених сирки;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– чорний мелений перець;

– сіль.

Приготування:

Відварені яйця очищаємо від шкарлупи, змиваємо водою та натираємо на тертку.

Аналогічно натираємо плавлені сирочки та змішуємо з яйцями.

Вичавлюємо часник через прес та посипаємо спеціями. Заправляємо все майонезом та ретельно перемішуємо до однорідної консистенції.

Викладаємо все на грінки, чи брускети.

Смачного!

Салат з чипсами

Час: 25 хвилин

Інгредієнти:

– 300 грамів шинки;

– 200 грамів твердого сиру;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 1 пачка чипсів;

– ½ фіолетової цибулі;

– 4 солодкі перці капі або 2 болгарських перці;

– 200 грамів майонезу.

Приготування:

Наріжте шинку, перці, цибулю та твердий сир середніми кубиками.

Змішайте їх в глибокій салатниці.

Злийте воду з консервованої кукурудзи та додайте її до решти інгредієнтів.

Заправте салат майонезом та перемішайте.

Якщо ви будете одразу подавати салат до столу – додайте чипси і перемішайте. Якщо ви готуєте завчасно – додайте їх перед подачею до столу, щоб вони не розм'якли.

Смачного!

Рулети з баклажанів з сирочками

Час: 60 хвилин

Інгредієнти:

– баклажани;

– плавлені сирочки;

– майонез;

– часник;

– сіль;

– олія.

Приготування:

Миємо та нарізаємо баклажани довгими і тонкими скибками. Просолюємо кожну скибку та викладаємо одну на одну. Залишаємо на 10 – 15 хвилин, аби баклажан віддав гірчинку.

Розігріваємо олію на сковорідці та обсмажуємо скибки баклажана з обох сторін.



Рулети з баклажанів / Фото Recetin

Натираємо сирочки на тертці та змішуємо з майонезом та вичавленим часником. Додаємо чорний мелений перець та перемішуємо.

Викладаємо на скибки баклажанів начинку з сирочків, скручуємо в рулет та викладаємо на тарілку.

Смачного!

Рецепт кабачкового рулету

Час: 2 години

Інгредієнти:

– 3 курячих яйця;

– 2 кабачки;

– 2 столових ложки сметани;

– 4 столові ложки борошна;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 1/3 чайної ложки соди.

Для начинки:

– 2 плавлених сирочки;

– 2 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки майонезу;

– 3 зубчики часнику;

– 4 – 5 великих печериці;

– 2 помідори;

– кріп;

– сіль.

Приготування:

Плавлений сир завчасно кладемо у морозилку, щоб було краще натирати.

Кабачки натираємо на крупній тертці, солимо, перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин.

Духовку розігріваємо до 200 градусів.

Окремо збиваємо вінчиком яйця зі сметаною, додаємо кабачок (попередньо максимально віджати від зайвої вологи), борошно та соду і ретельно перемішуємо.

Деко застеляємо пергаментом, змащуємо краплею олії, виливаємо тісто та рівномірно розподіляємо по пергаменту. Випікаємо 25 – 30 хвилин до румʼяної скоринки.

Одразу як виймаєте з духовки, перекладайте пергамент з готовим тістом на стільницю або дощечки.

Поки тісто охолоджується готуємо намазку:

Сирки натираємо на дрібній тертці, додаємо сметану, майонез, часник вичавлюємо через прес, солимо і перемішуємо.

Печериці злегка підсмажуємо, помідори нарізаємо як вам зручно. Кріп дрібно нарізаємо.

Намазку розподіляємо на повністю холодний рулет, викладаємо зверху помідори, печериці, кріп. І за допомогою пергаменту обережно скручуємо рулет.

Відправляємо в холодильник на 1 – 2 години.

Смачного!

Рецепт запечених овочів на мангалі

Час: 20 хвилин

Інгредієнти: – овочі (перець, цукіні, гриби на вибір або мікс);

– олія;

– сухі спеції (майоран, орегано, чебрець);

– часник;

– сіль.

Приготування:

Ретельно миємо та очищаємо за необхідністю овочі від шкірки та насіння. Нарізаємо великими шматочками, або залишаємо їх цілими. Цукіні та баклажани можна нарізати середніми скибками.

Змішуємо олію, або майонез, з вичавленим часником, сіллю та сухими спеціями. Змащуємо маринадом овочі та викладаємо на решітку.

Смажимо на мангалі від 10 – 20 хвилин, в залежності від овочів.

Подаємо з улюбленим соусом, або до картоплі.

Смачного!

Рецепт картоплі на мангалі

Час: 30 – 40 хвилин

Інгредієнти:

– картопля;

– олія;

– часник;

– сухі спеції до картоплі.

Приготування:

Ретельно миємо картоплю, розрізаємо грубими шматками. Перекладаємо в пакет, або глибоку миску.

Запечена картопля / Фото Delish

Додаємо вичавлений часник, олію, спеції та сіль. Ретельно все перемішуємо та залишаємо на 5 – 10 хвилин.

Нанизуємо картоплю на шампури, або викладаємо на сітку. Обсмажуємо на мангалі до готовності.

Смачного!

Рецепт маринаду з ківі до шашлику зі свинини

Час: 30 – 40 хвилин

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинини;

– 500 грамів мінеральної води;

– 2 ківі;

– 1 ріпчаста цибуля;

– сіль;

– спеції (за бажанням).

Приготування:

Натираємо очищене від шкірки ківі на тертку або подрібнюємо в блендері.

Ріпчасту цибулю нарізаємо тонкими кільцями.

Мінеральну воду з'єднуємо зі спеціями. Щоб отримати європейський соус, додайте орегано, розмарин і базилік. Для кавказького маринаду: часник, перець, зіру, кумин і коріандр.

Поливаємо нарізане порційними шматками м'ясо. Додаємо цибулю та ківі – перемішуємо.

Залишаємо на 30 – 40 хвилин та готуємо.

Смачного!