Празднование на природе – это всегда не только весело, вкусно (блюдо на мангале божественном), но и экономно. Если сравнивать с заведениями – разница немалая.

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24 канал подобрал для вас рецепты блюд, которые не только просто и легко готовить, но и удобно транспортировать в лес, или место отдыха. Выбирайте тот, который понравился больше всего, или готовьте все из перечисленного.

Закуска с плавлеными творожками

  • Время: 5 минут

Приготовление:

  • Отваренные яйца очищаем от скорлупы, смываем водой и натираем на терку.
  • Аналогично натираем плавленые творожки и смешиваем с яйцами.
  • Выжимаем чеснок через пресс и посыпаем специями. Заправляем все майонезом и тщательно перемешиваем в однородную консистенцию.
  • Выкладываем все на гренки или брускеты.

Приятного аппетита!

Салат с чипсами

  • Время: 25 минут

Приготовление:

  • Нарежьте ветчину, перцы, лук и сыр средними кубиками.
  • Смешайте их в глубокой салатнице.
  • Слейте воду из консервированной кукурузы и добавьте ее к другим ингредиентам.
  • Заправьте майонезом салат и перемешайте.
  • Если вы будете сразу подавать салат на стол – добавьте чипсы и перемешайте. Если вы готовите заранее – добавьте их перед подачей на стол, чтобы они не размякли.

Приятного аппетита!

Рулеты из баклажанов с творожками

  • Время: 60 минут

Приготовление:

  • Моем и нарезаем баклажаны длинными и тонкими ломтиками. Просаливаем каждый ломтик и выкладываем один на другой. Оставляем на 10 – 15 минут, чтобы баклажан отдал горчинку.
  • Разогреваем масло на сковороде и обжариваем ломтики баклажана с обеих сторон.


Рулеты из баклажанов / Фото Recetin

  • Натираем сырочки на терке и смешиваем с майонезом и выжатым чесноком. Добавляем черный молотый перец и перемешиваем.
  • Выкладываем на ломтики баклажанов начинку из творожков, скручиваем в рулет и выкладываем на тарелку.

Приятного аппетита!

Рецепт кабачкового рулета

  • Время: 2 часа

Приготовление:

  • Плавленый сыр раньше времени кладем в морозилку, чтобы было лучше натирать.
  • Кабачки натираем на крупной терке, солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут.
  • Духовку разогреваем до 200 градусов.
  • Отдельно взбиваем венчиком яйца со сметаной, добавляем кабачок (предварительно максимально отжать от лишней влаги), муку и соду и тщательно перемешиваем.
  • Противень застилаем пергаментом, смазываем каплей масла, выливаем тесто и равномерно распределяем по пергаменту. Выпекаем 25 – 30 минут до румяной корочки.
  • Сразу как вынимаете из духовки, перекладывайте пергамент с готовым тестом на столешницу или дощечки.
  • Пока тесто охлаждается, готовим намазку:
  • Сырки натираем на мелкой терке, добавляем сметану, майонез, чеснок выжимаем через пресс, солим и перемешиваем.
  • Шампиньоны слегка поджариваем, помидоры нарезаем как вам удобно. Укроп мелко нарезаем.
  • Намазку распределяем на полностью холодный рулет, выкладываем сверху помидоры, шампиньоны, укроп. И с помощью пергамента осторожно скручиваем рулет.
  • Отправляем в холодильник на 1 – 2 часа.

Приятного аппетита!

Рецепт запеченных овощей на мангале

  • Время: 20 минут

Приготовление:

  • Тщательно моем и очищаем по необходимости овощи от кожуры и семян. Нарезаем большими кусочками или оставляем их целыми. Цуккини и баклажаны можно нарезать средними ломтиками.
  • Смешиваем масло или майонез, с выжатым чесноком, солью и сухими специями. Смазываем маринадом овощи и выкладываем на решетку.
  • Жарим на мангале от 10 – 20 минут в зависимости от овощей.
  • Подаем с любимым соусом или к картофелю.

Приятного аппетита!

Рецепт картофеля на мангале

  • Время: 30 – 40 минут

Приготовление:

  • Тщательно моем картофель, разрезаем грубыми кусками. Переводим в пакет или глубокую миску.

Запеченный картофель / Фото Delish

  • Добавляем выжатый чеснок, растительное масло, специи и соль. Тщательно все перемешиваем и оставляем на 5-10 минут.
  • Нанизываем картофель на шампуры или выкладываем на сетку. Обжариваем на мангале до готовности.

Приятного аппетита!

Рецепт маринада из киви к шашлыку из свинины.

  • Время: 30 – 40 минут

П риготирование:

  • Натираем очищенное от кожуры киви на терку или измельчаем в блендере.
  • Репчатый лук нарезаем тонкими колечками.
  • Минеральную воду соединяем со специями. Чтобы получить европейский соус, добавьте орегано, розмарин и базилик. Для кавказского маринада: чеснок, перец, зиру, кумин и кориандр.
  • Полим нарезанное порционными кусками мясо. Добавляем лук и киви – перемешиваем.
  • Оставляем на 30-40 минут и готовим.

Приятного аппетита!