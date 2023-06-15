Празднование на природе – это всегда не только весело, вкусно (блюдо на мангале божественном), но и экономно. Если сравнивать с заведениями – разница немалая.

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24 канал подобрал для вас рецепты блюд, которые не только просто и легко готовить, но и удобно транспортировать в лес, или место отдыха. Выбирайте тот, который понравился больше всего, или готовьте все из перечисленного.

Закуска с плавлеными творожками

Время: 5 минут

Ингредиенты:

– 4 отварных куриных яйца;

– 3 плавленых сырка;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки майонеза;

– черный молотый перец;

– соль.

Приготовление:

Отваренные яйца очищаем от скорлупы, смываем водой и натираем на терку.

Аналогично натираем плавленые творожки и смешиваем с яйцами.

Выжимаем чеснок через пресс и посыпаем специями. Заправляем все майонезом и тщательно перемешиваем в однородную консистенцию.

Выкладываем все на гренки или брускеты.

Приятного аппетита!

Салат с чипсами

Время: 25 минут

Ингредиенты:

– 300 граммов ветчины;

– 200 граммов твердого сыра;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 1 пачка чипсов;

– ½ фиолетового лука;

– 4 сладких перца капи или 2 болгарских перца;

– 200 граммов майонеза.

Приготовление:

Нарежьте ветчину, перцы, лук и сыр средними кубиками.

Смешайте их в глубокой салатнице.

Слейте воду из консервированной кукурузы и добавьте ее к другим ингредиентам.

Заправьте майонезом салат и перемешайте.

Если вы будете сразу подавать салат на стол – добавьте чипсы и перемешайте. Если вы готовите заранее – добавьте их перед подачей на стол, чтобы они не размякли.

Приятного аппетита!

Рулеты из баклажанов с творожками

Время: 60 минут

Ингредиенты:

– баклажаны;

– плавленые творожки;

– майонез;

– чеснок;

– соль;

– масло.

Приготовление:

Моем и нарезаем баклажаны длинными и тонкими ломтиками. Просаливаем каждый ломтик и выкладываем один на другой. Оставляем на 10 – 15 минут, чтобы баклажан отдал горчинку.

Разогреваем масло на сковороде и обжариваем ломтики баклажана с обеих сторон.



Рулеты из баклажанов / Фото Recetin

Натираем сырочки на терке и смешиваем с майонезом и выжатым чесноком. Добавляем черный молотый перец и перемешиваем.

Выкладываем на ломтики баклажанов начинку из творожков, скручиваем в рулет и выкладываем на тарелку.

Приятного аппетита!

Рецепт кабачкового рулета

Время: 2 часа

И ингредиенты:

– 3 куриных яйца;

– 2 кабачки;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 4 столовые ложки муки;

– соль;

– черный молотый перец;

– 1/3 чайной ложки соды.

Для начинки:

– 2 плавленых сырочка;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 3 зубчика чеснока;

– 4 – 5 больших шампиньона;

– 2 помидора;

– укроп;

– соль.

Приготовление:

Плавленый сыр раньше времени кладем в морозилку, чтобы было лучше натирать.

Кабачки натираем на крупной терке, солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Духовку разогреваем до 200 градусов.

Отдельно взбиваем венчиком яйца со сметаной, добавляем кабачок (предварительно максимально отжать от лишней влаги), муку и соду и тщательно перемешиваем.

Противень застилаем пергаментом, смазываем каплей масла, выливаем тесто и равномерно распределяем по пергаменту. Выпекаем 25 – 30 минут до румяной корочки.

Сразу как вынимаете из духовки, перекладывайте пергамент с готовым тестом на столешницу или дощечки.

Пока тесто охлаждается, готовим намазку:

Сырки натираем на мелкой терке, добавляем сметану, майонез, чеснок выжимаем через пресс, солим и перемешиваем.

Шампиньоны слегка поджариваем, помидоры нарезаем как вам удобно. Укроп мелко нарезаем.

Намазку распределяем на полностью холодный рулет, выкладываем сверху помидоры, шампиньоны, укроп. И с помощью пергамента осторожно скручиваем рулет.

Отправляем в холодильник на 1 – 2 часа.

Приятного аппетита!

Рецепт запеченных овощей на мангале

Время: 20 минут

Ингредиенты: – овощи (перец, цуккини, грибы по выбору или микс);

– масло;

– сухие специи (майоран, орегано, чабрец);

– чеснок;

– соль.

Приготовление:

Тщательно моем и очищаем по необходимости овощи от кожуры и семян. Нарезаем большими кусочками или оставляем их целыми. Цуккини и баклажаны можно нарезать средними ломтиками.

Смешиваем масло или майонез, с выжатым чесноком, солью и сухими специями. Смазываем маринадом овощи и выкладываем на решетку.

Жарим на мангале от 10 – 20 минут в зависимости от овощей.

Подаем с любимым соусом или к картофелю.

Приятного аппетита!

Рецепт картофеля на мангале

Время: 30 – 40 минут

Ингредиенты:

– картофель;

– масло;

– чеснок;

– сухие специи к картофелю.

Приготовление:

Тщательно моем картофель, разрезаем грубыми кусками. Переводим в пакет или глубокую миску.

Запеченный картофель / Фото Delish

Добавляем выжатый чеснок, растительное масло, специи и соль. Тщательно все перемешиваем и оставляем на 5-10 минут.

Нанизываем картофель на шампуры или выкладываем на сетку. Обжариваем на мангале до готовности.

Приятного аппетита!

Рецепт маринада из киви к шашлыку из свинины.

Время: 30 – 40 минут

Ингредиенты:

– 1 килограмм свинины;

– 500 граммов минеральной воды;

– 2 киви;

– 1 репчатый лук;

– соль;

– специи (по желанию).

П риготирование:

Натираем очищенное от кожуры киви на терку или измельчаем в блендере.

Репчатый лук нарезаем тонкими колечками.

Минеральную воду соединяем со специями. Чтобы получить европейский соус, добавьте орегано, розмарин и базилик. Для кавказского маринада: чеснок, перец, зиру, кумин и кориандр.

Полим нарезанное порционными кусками мясо. Добавляем лук и киви – перемешиваем.

Оставляем на 30-40 минут и готовим.

Приятного аппетита!