24 канал подготовил подборку простых рецептов к праздничному столу, чтобы облегчить вам задачу. Среди предложенных блюд есть и сладкие десерты, и сытные вторые блюда и закуски.
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Выбирайте те, которые по душе, или готовьте все из перечня.
Запеченные яблоки
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Крупу высыпаем в кастрюлю, заливаем молоком и половиной стакана воды, добавляем порезанные курагу и миндаль. Приправляем имбирем и корицей. Варим 12 минут, периодически помешиваем.
Запеченные яблоки / Фото Simply recipes
- Яблоки моем, срезаем верхушку и удаляем семена. Сбрызгиваем середину фрукта лимонным соком.
- Начиняем яблоки, накрываем шапочками и выпекаем 20 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
Фаршированные челноки из баклажанов
- Время: 35 минут
- Порции: 4 штуки
Приготовление:
- Баклажаны разрезаем пополам, достаем серединку и посыпаем специями. Смазываем маслом и запекаем при 175 градусах 15 минут.
- Середку баклажанов нарезаем мелкими кусочками, солим и перчим. Обжариваем на сухой сковороде 2-3 минуты до готовности.
- К обжаренным баклажанам добавляем измельченные орешки, выжатый чеснок, сметану или крем сыр, тертый сыр и перемешиваем.
- Выкладываем начинку в серединку запеченного баклажана, посыпаем сверху тертым сыром и запекаем еще при температуре 175 градусов 10 – 15 минут.
Приятного аппетита!
Овощной пирог
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Натираем кабачок на терке. Добавляем соли и отжимаем лишний сок.
- Натираем на терке очищенный картофель, морковь, лук и смешиваем с кабачком.
- Перемешиваем все ингредиенты, добавляем специи.
Овощной пирог / Фото ВВС
- Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем овощную запеканку 50 – 60 минут до готовности.
- Готовое блюдо охлаждаем, нарезаем порционными кусочками и подаем на стол.
Приятного аппетита!
Яблочная шарлотка
- Время: 1 час
- Порции: 6
Приготовление:
- Тщательно почистите яблоки, нашинкуйте их небольшими кубиками.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Взбить яйца с сахаром до светлой пышной пены (около 10 минут). Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте. Добавьте яблоки и снова перемешайте.
- Выложите тесто в форму застеленную пергаментом и разровняйте тесто.
- Выпекайте пирог при 180 градусах 40 – 45 минут до хорошей золотистой корочки.
- Охладите готовую яблочную шарлотку, чтобы вынуть из формы.
Приятного аппетита!