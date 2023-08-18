24 канал подготовил подборку простых рецептов к праздничному столу, чтобы облегчить вам задачу. Среди предложенных блюд есть и сладкие десерты, и сытные вторые блюда и закуски.

Читайте также Вкусно вместе с "Бащинским": готовим летние салаты для идеального обеда или ужина

Выбирайте те, которые по душе, или готовьте все из перечня.

Запеченные яблоки

Время: 35 минут

35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 яблока;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 100 граммов пшенной крупы;

– 400 миллилитров молока;

– 6 – 8 штук кураги;

– 20 граммов миндаля;

– щепотка имбирного порошка;

– щепотка корицы;

– столовая ложка меда.

Приготовление:

Крупу высыпаем в кастрюлю, заливаем молоком и половиной стакана воды, добавляем порезанные курагу и миндаль. Приправляем имбирем и корицей. Варим 12 минут, периодически помешиваем.



Запеченные яблоки / Фото Simply recipes

Яблоки моем, срезаем верхушку и удаляем семена. Сбрызгиваем середину фрукта лимонным соком.

Начиняем яблоки, накрываем шапочками и выпекаем 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Фаршированные челноки из баклажанов

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4 штуки

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 30 граммов грецких орехов;

– 70 граммов твердого сыра;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– зелень;

– сметана или крем-сыр.

Приготовление:

Баклажаны разрезаем пополам, достаем серединку и посыпаем специями. Смазываем маслом и запекаем при 175 градусах 15 минут.

Середку баклажанов нарезаем мелкими кусочками, солим и перчим. Обжариваем на сухой сковороде 2-3 минуты до готовности.

К обжаренным баклажанам добавляем измельченные орешки, выжатый чеснок, сметану или крем сыр, тертый сыр и перемешиваем.

Выкладываем начинку в серединку запеченного баклажана, посыпаем сверху тертым сыром и запекаем еще при температуре 175 градусов 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

Овощной пирог

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– кабачок;

– 2 картофелины;

– 1 морковь;

– 1 репчатый лук;

– 3 куриных яйца;

– твердый сыр;

– свежая зелень;

– 1 ложка муки;

– 1 ложка сметаны;

– соль;

– черный молотый перец;

– сухой чеснок или зубчик свежего.

Приготовление:

Натираем кабачок на терке. Добавляем соли и отжимаем лишний сок.

Натираем на терке очищенный картофель, морковь, лук и смешиваем с кабачком.

Перемешиваем все ингредиенты, добавляем специи.



Овощной пирог / Фото ВВС

Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем овощную запеканку 50 – 60 минут до готовности.

Готовое блюдо охлаждаем, нарезаем порционными кусочками и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Яблочная шарлотка

Время: 1 час

1 час Порции: 6

Ингредиенты на форму 24 сантиметра:

– 4 – 5 средних яблок;

– 4 куриных яйца;

– 150 граммов сахара;

– 200 граммов пшеничной муки;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя для теста;

– ваниль (по желанию).

Приготовление:

Тщательно почистите яблоки, нашинкуйте их небольшими кубиками.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Взбить яйца с сахаром до светлой пышной пены (около 10 минут). Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте. Добавьте яблоки и снова перемешайте.

Выложите тесто в форму застеленную пергаментом и разровняйте тесто.

Выпекайте пирог при 180 градусах 40 – 45 минут до хорошей золотистой корочки.

Охладите готовую яблочную шарлотку, чтобы вынуть из формы.

Приятного аппетита!