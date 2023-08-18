24 канал подготовил подборку простых рецептов к праздничному столу, чтобы облегчить вам задачу. Среди предложенных блюд есть и сладкие десерты, и сытные вторые блюда и закуски.

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Выбирайте те, которые по душе, или готовьте все из перечня.

Запеченные яблоки

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  • Крупу высыпаем в кастрюлю, заливаем молоком и половиной стакана воды, добавляем порезанные курагу и миндаль. Приправляем имбирем и корицей. Варим 12 минут, периодически помешиваем.


Запеченные яблоки / Фото Simply recipes

  • Яблоки моем, срезаем верхушку и удаляем семена. Сбрызгиваем середину фрукта лимонным соком.
  • Начиняем яблоки, накрываем шапочками и выпекаем 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Фаршированные челноки из баклажанов

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4 штуки

Приготовление:

  • Баклажаны разрезаем пополам, достаем серединку и посыпаем специями. Смазываем маслом и запекаем при 175 градусах 15 минут.
  • Середку баклажанов нарезаем мелкими кусочками, солим и перчим. Обжариваем на сухой сковороде 2-3 минуты до готовности.
  • К обжаренным баклажанам добавляем измельченные орешки, выжатый чеснок, сметану или крем сыр, тертый сыр и перемешиваем.
  • Выкладываем начинку в серединку запеченного баклажана, посыпаем сверху тертым сыром и запекаем еще при температуре 175 градусов 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

Овощной пирог

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Натираем кабачок на терке. Добавляем соли и отжимаем лишний сок.
  • Натираем на терке очищенный картофель, морковь, лук и смешиваем с кабачком.
  • Перемешиваем все ингредиенты, добавляем специи.


Овощной пирог / Фото ВВС

  • Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем овощную запеканку 50 – 60 минут до готовности.
  • Готовое блюдо охлаждаем, нарезаем порционными кусочками и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Яблочная шарлотка

  • Время: 1 час
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Тщательно почистите яблоки, нашинкуйте их небольшими кубиками.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Взбить яйца с сахаром до светлой пышной пены (около 10 минут). Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте. Добавьте яблоки и снова перемешайте.
  • Выложите тесто в форму застеленную пергаментом и разровняйте тесто.
  • Выпекайте пирог при 180 градусах 40 – 45 минут до хорошей золотистой корочки.
  • Охладите готовую яблочную шарлотку, чтобы вынуть из формы.

Приятного аппетита!