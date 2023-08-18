24 канал підготував підбірку простих рецептів до святкового столу, аби полегшити вам завдання. Серед запропонованих страв є і солодкі десерти, і ситні другі страви та закуски.

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Обирайте ті, які довподоби, або готуйте все з переліку.

Запечені яблука

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яблука;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 100 грамів пшоняної крупи;

– 400 мілілітрів молока;

– 6 – 8 штук кураги;

– 20 грамів мигдалю;

– дрібка імбирного порошку;

– дрібка кориці;

– столова ложка меду.

Приготування:

Крупу висипаємо у каструлю, заливаємо молоком і половиною склянки води, додаємо порізані курагу та мигдаль. Приправляємо імбирем та корицею. Варимо 12 хвилин, періодично помішуємо.



Запечені яблука / Фото Simply recipes

Яблука миємо, зрізаємо верхівку та видаляємо насіння. Збризкуємо середину фрукта лимонним соком.

Начиняємо яблука, накриваємо "шапочками" та випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Фаршировані човники з баклажанів

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4 штуки

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 30 грамів волоських горіхів;

– 70 грамів твердого сиру;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– зелень;

– сметана або крем-сир.

Приготування:

Баклажани розрізаємо навпіл, дістаємо серединку та посипаємо спеціями. Змащуємо олією та запікаємо при 175 градусах 15 хвилин.

Серединку баклажанів нарізаємо дрібними шматочками, солимо і перчимо. Обсмажуємо на сухій сковорідці 2 – 3 хвилини до готовності.

До обсмажених баклажанів додаємо подрібнені горішки, вичавлений часник, сметану або крем сир, тертий твердий сир і перемішуємо.

️Викладаємо начинку в серединку запеченого баклажана, посипаємо зверху тертим сиром і запікаємо ще при температурі 175 градусів 10 – 15 хвилин.

Смачного!

Овочевий пиріг

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– кабачок;

– 2 картоплини;

– 1 морква;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 3 курячих яйця;

– твердий сир;

– свіжа зелень;

– 1 ложка борошна;

– 1 ложка сметани;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– сухий часник або зубчик свіжого.

Приготування:

Натираємо кабачок на тертці. Додаємо солі та відтискаємо зайвий сік.

Натираємо на тертці очищену картоплю, моркву, цибулю та змішуємо з кабачком.

Перемішуємо всі інгредієнти, додаємо спеції.



Овочевий пиріг / Фото ВВС

Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо овочеву запіканку 50 – 60 хвилин до готовності.

Готову страву охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.

Смачного!

Яблучна шарлотка

Час: 1 година

1 година Порції: 6

Інгредієнти на форму 24 сантиметри:

– 4 – 5 середніх яблук;

– 4 курячих яйця;

– 150 грамів цукру;

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 1/2 чайної ложки розпушувача для тіста;

– ваніль (за бажанням).

Приготування:

Ретельно почистіть яблука, наріжте їх невеликими кубиками.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Збийте яйця з цукром до світлої пишної піни (близько 10 хвилин). Додайте просіяне борошно, розпушувач, перемішайте. Додайте яблука і знову перемішайте.

Викладіть тісто у форму застелену пергаментом та розрівняйте тісто.

Випікайте пиріг при 180 градусах 40 – 45 хвилин, до гарної золотистої скоринки.

Охолодіть готову яблучну шарлотку, щоб вийняти з форми.

Смачного!