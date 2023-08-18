24 канал підготував підбірку простих рецептів до святкового столу, аби полегшити вам завдання. Серед запропонованих страв є і солодкі десерти, і ситні другі страви та закуски.

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Обирайте ті, які довподоби, або готуйте все з переліку.

Запечені яблука

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Крупу висипаємо у каструлю, заливаємо молоком і половиною склянки води, додаємо порізані курагу та мигдаль. Приправляємо імбирем та корицею. Варимо 12 хвилин, періодично помішуємо.


Запечені яблука / Фото Simply recipes

  • Яблука миємо, зрізаємо верхівку та видаляємо насіння. Збризкуємо середину фрукта лимонним соком.
  • Начиняємо яблука, накриваємо "шапочками" та випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Фаршировані човники з баклажанів

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4 штуки

Приготування:

  • Баклажани розрізаємо навпіл, дістаємо серединку та посипаємо спеціями. Змащуємо олією та запікаємо при 175 градусах 15 хвилин.
  • Серединку баклажанів нарізаємо дрібними шматочками, солимо і перчимо. Обсмажуємо на сухій сковорідці 2 – 3 хвилини до готовності.
  • До обсмажених баклажанів додаємо подрібнені горішки, вичавлений часник, сметану або крем сир, тертий твердий сир і перемішуємо.
  • ️Викладаємо начинку в серединку запеченого баклажана, посипаємо зверху тертим сиром і запікаємо ще при температурі 175 градусів 10 – 15 хвилин.

Смачного!

Овочевий пиріг

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Натираємо кабачок на тертці. Додаємо солі та відтискаємо зайвий сік.
  • Натираємо на тертці очищену картоплю, моркву, цибулю та змішуємо з кабачком.
  • Перемішуємо всі інгредієнти, додаємо спеції.


Овочевий пиріг / Фото ВВС

  • Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо овочеву запіканку 50 – 60 хвилин до готовності.
  • Готову страву охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.

Смачного!

Яблучна шарлотка

  • Час: 1 година
  • Порції: 6

Приготування:

  • Ретельно почистіть яблука, наріжте їх невеликими кубиками.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • Збийте яйця з цукром до світлої пишної піни (близько 10 хвилин). Додайте просіяне борошно, розпушувач, перемішайте. Додайте яблука і знову перемішайте.
  • Викладіть тісто у форму застелену пергаментом та розрівняйте тісто.
  • Випікайте пиріг при 180 градусах 40 – 45 хвилин, до гарної золотистої скоринки.
  • Охолодіть готову яблучну шарлотку, щоб вийняти з форми.

Смачного!