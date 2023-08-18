Что приготовить на Яблочный Спас: готовое меню к праздничному столу

18 августа 2023, 08:41
Читати новину українською

В эту субботу, 19 августа, украинцы отмечают большой религиозный праздник Спаса. В этот день верующие освящают корзины с яблоками и другими фруктами, а после обеда собираются семьей за праздничным столом.

24 канал подготовил подборку простых рецептов к праздничному столу, чтобы облегчить вам задачу. Среди предложенных блюд есть и сладкие десерты, и сытные вторые блюда и закуски.

Читайте также Вкусно вместе с "Бащинским": готовим летние салаты для идеального обеда или ужина

Выбирайте те, которые по душе, или готовьте все из перечня.

Запеченные яблоки

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 яблока;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 100 граммов пшенной крупы;
– 400 миллилитров молока;
– 6 – 8 штук кураги;
– 20 граммов миндаля;
– щепотка имбирного порошка;
– щепотка корицы;
– столовая ложка меда.

Приготовление:

  • Крупу высыпаем в кастрюлю, заливаем молоком и половиной стакана воды, добавляем порезанные курагу и миндаль. Приправляем имбирем и корицей. Варим 12 минут, периодически помешиваем.


Запеченные яблоки / Фото Simply recipes

  • Яблоки моем, срезаем верхушку и удаляем семена. Сбрызгиваем середину фрукта лимонным соком.
  • Начиняем яблоки, накрываем шапочками и выпекаем 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Фаршированные челноки из баклажанов

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4 штуки
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 30 граммов грецких орехов;
– 70 граммов твердого сыра;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– зелень;
– сметана или крем-сыр.

Приготовление:

  • Баклажаны разрезаем пополам, достаем серединку и посыпаем специями. Смазываем маслом и запекаем при 175 градусах 15 минут.
  • Середку баклажанов нарезаем мелкими кусочками, солим и перчим. Обжариваем на сухой сковороде 2-3 минуты до готовности.
  • К обжаренным баклажанам добавляем измельченные орешки, выжатый чеснок, сметану или крем сыр, тертый сыр и перемешиваем.
  • Выкладываем начинку в серединку запеченного баклажана, посыпаем сверху тертым сыром и запекаем еще при температуре 175 градусов 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

Овощной пирог

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– кабачок;
– 2 картофелины;
– 1 морковь;
– 1 репчатый лук;
– 3 куриных яйца;
– твердый сыр;
– свежая зелень;
– 1 ложка муки;
– 1 ложка сметаны;
– соль;
– черный молотый перец;
– сухой чеснок или зубчик свежего.

Приготовление:

  • Натираем кабачок на терке. Добавляем соли и отжимаем лишний сок.
  • Натираем на терке очищенный картофель, морковь, лук и смешиваем с кабачком.
  • Перемешиваем все ингредиенты, добавляем специи.


Овощной пирог / Фото ВВС

  • Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем овощную запеканку 50 – 60 минут до готовности.
  • Готовое блюдо охлаждаем, нарезаем порционными кусочками и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Яблочная шарлотка

  • Время: 1 час
  • Порции: 6
Ингредиенты на форму 24 сантиметра:
– 4 – 5 средних яблок;
– 4 куриных яйца;
– 150 граммов сахара;
– 200 граммов пшеничной муки;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя для теста;
– ваниль (по желанию).

Приготовление:

  • Тщательно почистите яблоки, нашинкуйте их небольшими кубиками.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Взбить яйца с сахаром до светлой пышной пены (около 10 минут). Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте. Добавьте яблоки и снова перемешайте.
  • Выложите тесто в форму застеленную пергаментом и разровняйте тесто.
  • Выпекайте пирог при 180 градусах 40 – 45 минут до хорошей золотистой корочки.
  • Охладите готовую яблочную шарлотку, чтобы вынуть из формы.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак