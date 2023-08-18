Что приготовить на Яблочный Спас: готовое меню к праздничному столу

В эту субботу, 19 августа, украинцы отмечают большой религиозный праздник Спаса. В этот день верующие освящают корзины с яблоками и другими фруктами, а после обеда собираются семьей за праздничным столом.

24 канал подготовил подборку простых рецептов к праздничному столу, чтобы облегчить вам задачу. Среди предложенных блюд есть и сладкие десерты, и сытные вторые блюда и закуски.

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Выбирайте те, которые по душе, или готовьте все из перечня.

Запеченные яблоки

Время: 35 минут

35 минут Порций: 4

– 4 яблока;– 1 столовая ложка лимонного сока;– 100 граммов пшенной крупы;– 400 миллилитров молока;– 6 – 8 штук кураги;– 20 граммов миндаля;– щепотка имбирного порошка;– щепотка корицы;– столовая ложка меда.

Приготовление:

Крупу высыпаем в кастрюлю, заливаем молоком и половиной стакана воды, добавляем порезанные курагу и миндаль. Приправляем имбирем и корицей. Варим 12 минут, периодически помешиваем.



Запеченные яблоки / Фото Simply recipes

Яблоки моем, срезаем верхушку и удаляем семена. Сбрызгиваем середину фрукта лимонным соком.

Начиняем яблоки, накрываем шапочками и выпекаем 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Фаршированные челноки из баклажанов

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4 штуки

– 2 баклажана;– 30 граммов грецких орехов;– 70 граммов твердого сыра;– 1 – 2 зубчика чеснока;– зелень;– сметана или крем-сыр.

Приготовление:

Баклажаны разрезаем пополам, достаем серединку и посыпаем специями. Смазываем маслом и запекаем при 175 градусах 15 минут.

Середку баклажанов нарезаем мелкими кусочками, солим и перчим. Обжариваем на сухой сковороде 2-3 минуты до готовности.

К обжаренным баклажанам добавляем измельченные орешки, выжатый чеснок, сметану или крем сыр, тертый сыр и перемешиваем.

Выкладываем начинку в серединку запеченного баклажана, посыпаем сверху тертым сыром и запекаем еще при температуре 175 градусов 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

Овощной пирог

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

– кабачок;– 2 картофелины;– 1 морковь;– 1 репчатый лук;– 3 куриных яйца;– твердый сыр;– свежая зелень;– 1 ложка муки;– 1 ложка сметаны;– соль;– черный молотый перец;– сухой чеснок или зубчик свежего.

Приготовление:

Натираем кабачок на терке. Добавляем соли и отжимаем лишний сок.

Натираем на терке очищенный картофель, морковь, лук и смешиваем с кабачком.

Перемешиваем все ингредиенты, добавляем специи.



Овощной пирог / Фото ВВС

Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем овощную запеканку 50 – 60 минут до готовности.

Готовое блюдо охлаждаем, нарезаем порционными кусочками и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Яблочная шарлотка

Время: 1 час

1 час Порции: 6

– 4 – 5 средних яблок;– 4 куриных яйца;– 150 граммов сахара;– 200 граммов пшеничной муки;– 1/2 чайной ложки разрыхлителя для теста;– ваниль (по желанию).

Приготовление:

Тщательно почистите яблоки, нашинкуйте их небольшими кубиками.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Взбить яйца с сахаром до светлой пышной пены (около 10 минут). Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте. Добавьте яблоки и снова перемешайте.

Выложите тесто в форму застеленную пергаментом и разровняйте тесто.

Выпекайте пирог при 180 градусах 40 – 45 минут до хорошей золотистой корочки.

Охладите готовую яблочную шарлотку, чтобы вынуть из формы.

Приятного аппетита!