Обычно на Троицу вся семья собирается за столом и проводит этот день в кругу друзей. Чтобы еды на Зеленые праздники подошли всем, предлагаем готовое меню.

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Выбирайте рецепты блюд, которые пришлись по вкусу, или готовьте все из перечня.

Бутерброды со шпротами

Время: 20 минут

Ингредиенты:

– шпроты;

– свежий огурец;

– батон;

– куриные яйца;

- сливочное масло.

Приготовление:

Отвариваем яйца в подсоленной кипящей воде 8 минут. Охлаждаем, очищаем от скорлупы.

Нарезаем батон ломтиками, смазываем сливочным маслом и разрезаем пополам.

Выкладываем по кружочку огурца и вареного яйца.

Нанизываем шпроты на шпажки.

Приятного аппетита!

Гренки с плавлеными сырками

Время: 5 минут

5 минут Порции: на 4 – 6 человек

Ингредиенты:

– 4 отварных куриных яйца;

– 3 плавленых сырка;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки майонеза;

– черный молотый перец;

– соль.

Приготовление:

Отваренные яйца очищаем от скорлупы, смываем водой и натираем на терку.

Аналогично натираем плавленые творожки и смешиваем с яйцами.

Выжимаем чеснок через пресс и посыпаем специями. Заправляем все майонезом и тщательно перемешиваем в однородную консистенцию.

Выкладываем все на гренки или брускеты.

Приятного аппетита!

Мясная и сырная нарезки



Закуски к столу / Фото Simple joy

Овощная тарелка



Овощи / Фото iStock

Зеленый борщ

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 2 куриных бедра;

– 3 литра воды;

– 2 репчатых лука;

– 1 морковь;

– ¼ корня сельдерея;

– 2-3 лавровых листа;

– 3 – 4 горошин душистого перца;

– 3 – 4 картофелины;

– 1 пучок щавеля;

– 1 пучок крапивы;

– 3 – 4 яйца;

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 10 веточек петрушки.

Приготовление:

Для бульона 2 куриных бедра моем, кладем в кастрюлю, добавляем один целый очищенный репчатый лук, половину моркови и ¼ корня сельдерея, нарезанного произвольными кусочками.

Также добавляем 3 – 4 горошины душистого перца и 2 – 3 лавровых листа, заливаем водой и варим 30 минут. Выбираем овощи из готового бульона.

Другую луковицу мелко нарезаем кубиками и поджариваем на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до мягкости.

Добавляем вторую половину моркови, натертую на крупной терке, поджариваем все вместе еще 5 минут.

Картофель нарезаем произвольными кусочками и добавляем в бульон. Варим 15 минут.

Отдельно отвариваем яйца в подсоленной воде 5 минут с момента закипания. Очищаем от скорлупы.

В конце добавляем порезанную зелень: половину пучка щавеля и крапивы. Другую часть щавеля и петрушку заливаем 150 г воды и перебиваем блендером до состояния пюре.

Процеживаем через сито и добавляем в борщ, доводим до кипения и выключаем огонь.

Подаем к столу со сметаной и половинками отварных яиц.

Приятного аппетита!

Голубцы с мясом (Закарпатские)

Время: 3 часа

3 часа Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 700 граммов свиных отбивных;

– 1 белокочанная капуста;

– 300 граммов грибов;

– 40 граммов томатной пасты;

– 40 граммов сливок;

– 1 репчатая луковица;

– соль;

– молотый черный перец.

Приготовление:

Вскипятите в большой кастрюле воду и опустите в нее кочерыжку капусты. Поочередно снимите с капусты листья.

Отварите в подсоленной воде рис до полуготовности.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней мелко нарезанные грибы. Затем добавьте к грибам нарезанный мелким кубиком лук и обжаривайте дальше.

Влейте в овощную зажарку томатную пасту и все перемешайте.

Чтобы соус не был густым, добавьте к нему 300 мл воды. Доведите его до кипения и снимите с плиты.

Тонко отбейте кусочки мяса.

Сформируйте голубцы: на капустный лист положите отбивную, сверху рис и все заверните конвертом.

Переложите сформированные голубцы в кастрюлю. Добавьте лавровый лист, чеснок по своему вкусу и черный перец.

Залейте голубцы грибным соусом и закройте крышкой.

Отправьте голубцы в духовку, разогретую до 180 – 200 градусов, на 2 часа.

Подать голубцы закарпатски можно прямо в соусе, в котором они тушились, а можно приготовить к ним любимый гарнир.

Приятного аппетита!

Запеченный картофель с курицей

Запеченный картофель с курицей / Фото All recipes

Салат с чипсами

Время: 25 минут

25 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 300 граммов ветчины;

– 200 граммов твердого сыра;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 1 пачка чипсов;

– ½ фиолетового лука;

– 4 сладких перца капи или 2 болгарских перца;

– 200 граммов майонеза.

Приготовление:

Нарежьте ветчину, перцы, лук и сыр средними кубиками.

Смешайте их в глубокой салатнице.

Слейте воду из консервированной кукурузы и добавьте ее к другим ингредиентам.

Заправьте майонезом салат и перемешайте.

Если вы будете сразу подавать салат на стол – добавьте чипсы и перемешайте. Если вы готовите заранее – добавьте их перед подачей на стол, чтобы они не размякли.

Приятного аппетита!

Салат греческий



Греческий салат / Фото NYT Cooking

Холодный торт без выпечки

Время: 15 минут (2 часа в застывание)

15 минут (2 часа в застывание) Порции: 8

Ингредиенты:

– 1 банка консервированных персиков;

– 180 граммов печенья;

– 70 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сливочного сыра;

– 30 граммов желатина;

– 500 граммов персикового йогурта;

– 100 миллилитров сливок жирностью 30 – 33%.

Приготовление:

Подготовьте круглую форму диаметром 19 сантиметров. Оберните ее бортики ацетатной лентой.

Размельчите печенье на крошку, добавьте растопленное сливочное масло и тщательно все перемешайте.

Выложите массу в форму и разровняйте по дну в пласт.

В 100 миллилитрах теплой воды размешайте 15 граммов желатина. С остальным желатином сделайте то же (в отдельном сосуде). Оставьте на 5 – 7 минут, чтобы набух.

В глубокой миске соедините сливки и творог, тщательно взбейте миксером до густой консистенции. Влейте персиковый йогурт и еще раз взбейте.

Разогрейте одну порцию набухшего желатина и влейте в йогуртовую массу. Перемешайте все и вылейте на основание торта из печенья. Отправьте форму в холодильник, чтобы желе застыло.

Достаньте консервированные персики из банки, сироп перелейте в сотейник.

Персики нарежьте ломтиками и выложите на застывшее сливочное желе.

Персиковый сироп нагрейте до 80 градусов и растворите и в нем остальные набухшие желатина.

Половину фруктового желе осторожно вылейте на персики. следите, чтобы они не всплыли на поверхность. Снова поставьте форму в холодильник.

Как первый слой персикового желе застынет, вылейте на него остальное желе и отправьте торт в холодильник для окончательной стабилизации.

С готового торта снимите форму и ацедатную ленту. Нарежьте его на порции и подавайте к столу.

Приятного аппетита!