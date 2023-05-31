Обычно на Троицу вся семья собирается за столом и проводит этот день в кругу друзей. Чтобы еды на Зеленые праздники подошли всем, предлагаем готовое меню.

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Выбирайте рецепты блюд, которые пришлись по вкусу, или готовьте все из перечня.

Бутерброды со шпротами

  • Время: 20 минут

Приготовление:

  • Отвариваем яйца в подсоленной кипящей воде 8 минут. Охлаждаем, очищаем от скорлупы.
  • Нарезаем батон ломтиками, смазываем сливочным маслом и разрезаем пополам.
  • Выкладываем по кружочку огурца и вареного яйца.
  • Нанизываем шпроты на шпажки.

Приятного аппетита!

Гренки с плавлеными сырками

  • Время: 5 минут
  • Порции: на 4 – 6 человек

Приготовление:

  • Отваренные яйца очищаем от скорлупы, смываем водой и натираем на терку.
  • Аналогично натираем плавленые творожки и смешиваем с яйцами.
  • Выжимаем чеснок через пресс и посыпаем специями. Заправляем все майонезом и тщательно перемешиваем в однородную консистенцию.
  • Выкладываем все на гренки или брускеты.

Приятного аппетита!

Мясная и сырная нарезки


Закуски к столу / Фото Simple joy

Овощная тарелка


Овощи / Фото iStock

Зеленый борщ

  • Время: 1,5 часа
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Для бульона 2 куриных бедра моем, кладем в кастрюлю, добавляем один целый очищенный репчатый лук, половину моркови и ¼ корня сельдерея, нарезанного произвольными кусочками.
  • Также добавляем 3 – 4 горошины душистого перца и 2 – 3 лавровых листа, заливаем водой и варим 30 минут. Выбираем овощи из готового бульона.
  • Другую луковицу мелко нарезаем кубиками и поджариваем на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до мягкости.
  • Добавляем вторую половину моркови, натертую на крупной терке, поджариваем все вместе еще 5 минут.
  • Картофель нарезаем произвольными кусочками и добавляем в бульон. Варим 15 минут.
  • Отдельно отвариваем яйца в подсоленной воде 5 минут с момента закипания. Очищаем от скорлупы.
  • В конце добавляем порезанную зелень: половину пучка щавеля и крапивы. Другую часть щавеля и петрушку заливаем 150 г воды и перебиваем блендером до состояния пюре.
  • Процеживаем через сито и добавляем в борщ, доводим до кипения и выключаем огонь.
  • Подаем к столу со сметаной и половинками отварных яиц.

Приятного аппетита!

Голубцы с мясом (Закарпатские)

  • Время: 3 часа
  • Порции: 8 – 10

Приготовление:

  • Вскипятите в большой кастрюле воду и опустите в нее кочерыжку капусты. Поочередно снимите с капусты листья.
  • Отварите в подсоленной воде рис до полуготовности.
  • Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней мелко нарезанные грибы. Затем добавьте к грибам нарезанный мелким кубиком лук и обжаривайте дальше.
  • Влейте в овощную зажарку томатную пасту и все перемешайте.
  • Чтобы соус не был густым, добавьте к нему 300 мл воды. Доведите его до кипения и снимите с плиты.
  • Тонко отбейте кусочки мяса.
  • Сформируйте голубцы: на капустный лист положите отбивную, сверху рис и все заверните конвертом.
  • Переложите сформированные голубцы в кастрюлю. Добавьте лавровый лист, чеснок по своему вкусу и черный перец.
  • Залейте голубцы грибным соусом и закройте крышкой.
  • Отправьте голубцы в духовку, разогретую до 180 – 200 градусов, на 2 часа.
  • Подать голубцы закарпатски можно прямо в соусе, в котором они тушились, а можно приготовить к ним любимый гарнир.

Приятного аппетита!

Запеченный картофель с курицей

Запеченный картофель с курицей / Фото All recipes

Салат с чипсами

  • Время: 25 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Нарежьте ветчину, перцы, лук и сыр средними кубиками.
  • Смешайте их в глубокой салатнице.
  • Слейте воду из консервированной кукурузы и добавьте ее к другим ингредиентам.
  • Заправьте майонезом салат и перемешайте.
  • Если вы будете сразу подавать салат на стол – добавьте чипсы и перемешайте. Если вы готовите заранее – добавьте их перед подачей на стол, чтобы они не размякли.

Приятного аппетита!

Салат греческий


Греческий салат / Фото NYT Cooking

Холодный торт без выпечки

  • Время: 15 минут (2 часа в застывание)
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Подготовьте круглую форму диаметром 19 сантиметров. Оберните ее бортики ацетатной лентой.
  • Размельчите печенье на крошку, добавьте растопленное сливочное масло и тщательно все перемешайте.
  • Выложите массу в форму и разровняйте по дну в пласт.
  • В 100 миллилитрах теплой воды размешайте 15 граммов желатина. С остальным желатином сделайте то же (в отдельном сосуде). Оставьте на 5 – 7 минут, чтобы набух.
  • В глубокой миске соедините сливки и творог, тщательно взбейте миксером до густой консистенции. Влейте персиковый йогурт и еще раз взбейте.
  • Разогрейте одну порцию набухшего желатина и влейте в йогуртовую массу. Перемешайте все и вылейте на основание торта из печенья. Отправьте форму в холодильник, чтобы желе застыло.
  • Достаньте консервированные персики из банки, сироп перелейте в сотейник.
  • Персики нарежьте ломтиками и выложите на застывшее сливочное желе.
  • Персиковый сироп нагрейте до 80 градусов и растворите и в нем остальные набухшие желатина.
  • Половину фруктового желе осторожно вылейте на персики. следите, чтобы они не всплыли на поверхность. Снова поставьте форму в холодильник.
  • Как первый слой персикового желе застынет, вылейте на него остальное желе и отправьте торт в холодильник для окончательной стабилизации.
  • С готового торта снимите форму и ацедатную ленту. Нарежьте его на порции и подавайте к столу.

Приятного аппетита!