Зазвичай на Трійцю вся родина збирається за столом та проводить цей день в дружньому колі. Аби наїдки на Зелені свята підійшли всім, пропонуємо готове меню.

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Обирайте рецепти страв, які припали до смаку, або готуйте все з переліку.

Бутерброди зі шпротами

Час: 20 хвилин

Інгредієнти:

– шпроти;

– свіжий огірок;

– батон;

– курячі яйця;

– вершкове масло.

Приготування:

Відварюємо яйця у киплячій підсоленій воді 8 хвилин. Охолоджуємо, очищаємо від шкарлупи.

Нарізаємо батон скибками, змащуємо вершковим маслом і розрізаємо навпіл.

Викладаємо по кружальцю огірка та вареного яйця.

Нанизуємо шпроти на шпажки.

Смачного!

Грінки з плавленими сирочками

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: на 4 – 6 осіб

Інгредієнти:

– 4 відварених курячих яйця;

– 3 плавлених сирки;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– чорний мелений перець;

– сіль.

Приготування:

Відварені яйця очищаємо від шкарлупи, змиваємо водою та натираємо на тертку.

Аналогічно натираємо плавлені сирочки та змішуємо з яйцями.

Вичавлюємо часник через прес та посипаємо спеціями. Заправляємо все майонезом та ретельно перемішуємо до однорідної консистенції.

Викладаємо все на грінки, чи брускети.

Смачного!

М'ясна і сирна нарізки



Закуски до столу / Фото Simple joy

Овочева тарілка



Овочі / Фото iStock

Зелений борщ

Час: 1,5 години

1,5 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 2 курячих стегна;

– 3 літри води;

– 2 ріпчасті цибулі;

– 1 морква;

– ¼ кореня селери;

– 2-3 лаврових листки;

– 3 – 4 горошин духмяного перцю;

– 3 – 4 картоплини;

– 1 пучок щавлю;

– 1 пучок кропиви;

– 3 – 4 яйця;

– 3 столові ложки соняшникової олії;

– 10 гілочок петрушки.

Приготування:

Для бульйону 2 курячих стегна миємо, кладемо у каструлю, додаємо одну цілу очищену ріпчасту цибулю, половину моркви і ¼ кореня селери, нарізаного довільними шматочками.

Також додаємо 3 – 4 горошини духмяного перцю та 2 – 3 лаврових листки, заливаємо водою і варимо 30 хвилин. Вибираємо овочі з готового бульйону.

Іншу цибулину дрібно нарізаємо кубиками і підсмажуємо на сковорідці з невеликою кількістю соняшникової олії до м'якості.

Додаємо другу половину моркви, натерту на крупній тертці, підсмажуємо все разом ще 5 хвилин.

Картоплю нарізаємо довільними шматочками і додаємо в бульйон. Варимо 15 хвилин.

Окремо відварюємо яйця в підсоленій воді 5 хвилин із моменту закипання. Очищуємо від шкарлупи.

Наприкінці додаємо порізану зелень: половину пучка щавлю та кропиви. Іншу частину щавлю і петрушку заливаємо 150 грамами води і перебиваємо блендером до стану пюре.

Проціджуємо через сито і додаємо в борщ, доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь.

Подаємо до столу зі сметаною та половинками відварених яєць.

Смачного!

Голубці з м'ясом (Закарпатські)

Час: 3 години

3 години Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 700 грамів свинячих відбивних;

– 1 білоголова капустина;

– 300 грамів грибів;

– 40 грамів томатної пасти;

– 40 грамів вершків;

– 1 ріпчаста цибулина;

– сіль;

– мелений чорний перець.

Приготування:

Закип'ятіть у великій каструлі воду й опустіть у неї качан капусти. По черзі зніміть із капустини листя.

Відваріть у підсоленій воді рис до напівготовності.

Розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на ній дрібно нарізані гриби. Потім додайте до грибів нарізану дрібним кубиком цибулю й обсмажуйте далі.

Влийте до овочевої засмажки томатну пасту й усе перемішайте.

Щоб соус не був загустим, додайте до нього 300 мл води. Доведіть його до кипіння й зніміть із плити.

Тонко відбийте шматочки м'яса.

Сформуйте голубці: на капустяний листок покладіть відбивну, зверху рис і все загорніть конвертом.

Перекладіть сформовані голубці до каструлі. Додайте лавровий лист, часник на свій смак та чорний перець.

Залийте голубці грибним соусом і закрийте кришкою.

Відправте голубці до духовки, розігрітої до 180 – 200 градусів, на 2 години.

Подати голубці по-закарпатськи можна просто в соусі, у якому вони тушкувалися, а можна приготувати до них улюблений гарнір.

Смачного!

Запечена картопля з курятиною

Запечена картопля з куркою / Фото All recipes

Салат з чипсами

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів шинки;

– 200 грамів твердого сиру;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 1 пачка чипсів;

– ½ фіолетової цибулі;

– 4 солодкі перці капі або 2 болгарських перці;

– 200 грамів майонезу.

Приготування:

Наріжте шинку, перці, цибулю та твердий сир середніми кубиками.

Змішайте їх в глибокій салатниці.

Злийте воду з консервованої кукурудзи та додайте її до решти інгредієнтів.

Заправте салат майонезом та перемішайте.

Якщо ви будете одразу подавати салат до столу – додайте чипси і перемішайте. Якщо ви готуєте завчасно – додайте їх перед подачею до столу, щоб вони не розм'якли.

Смачного!

Салат грецький



Грецький салат / Фото NYT Cooking

Холодний торт без випікання

Час: 15 хвилин (2 години на застигання)

15 хвилин (2 години на застигання) Порції: 8

Інгредієнти:

– 1 банка консервованих персиків;

– 180 грамів печива;

– 70 грамів вершкового масла;

– 200 грамів вершкового сиру;

– 30 грамів желатину;

– 500 грамів персикового йогурту;

– 100 мілілітрів вершків жирністю 30 – 33%.

Приготування:

Підготуйте круглу форму діаметром 19 сантиметрів. Обгорніть її бортики ацетатною стрічкою.

Подрібніть печиво на крихту, додайте розтоплене вершкове масло й ретельно все перемішайте.

Викладіть масу до форми й розрівняйте по дну в пласт.

У 100 мілілітрах теплої води розмішайте 15 грамів желатину. З рештою желатину зробіть те саме (в окремій посудині). Залиште на 5 – 7 хвилин, щоб набух.

У глибокій мисці з'єднайте вершки та сир, ретельно збийте міксером до густої консистенції. Влийте персиковий йогурт і ще раз збийте.

Розігрійте одну порцію набухлого желатину й влийте до йогуртової маси. Перемішайте все й вилийте на основу торта з печива. Відправте форму до холодильника, щоб желе застигло.

Дістаньте консервовані персики з банки, сироп перелийте до сотейника.

Персики наріжте скибочками й викладіть на застигле вершкове желе.

Персиковий сироп нагрійте до 80 градусів і розчиніть й ньому решту набухлого желатину.

Половину фруктового желе обережно вилийте на персики. стежте, щоб вони не сплили на поверхню. Знову поставте форму до холодильника.

Як перший шар персикового желе застигне, вилийте на нього решту желе й відправте торт до холодильника для остаточної стабілізації.

З готового торта зніміть форму та ацедатну стрічку. Наріжте його на порції й подавайте до столу.

Смачного!