Блюда на Троицу 2023 – готовое меню с рецептами
В этом году Троицу или Зеленые праздники отмечают 4 июня, на 50 день от Воскресения Христа. Чтобы удачно подготовиться к празднованию, предлагаем готовое меню на любой вкус.
Обычно на Троицу вся семья собирается за столом и проводит этот день в кругу друзей. Чтобы еды на Зеленые праздники подошли всем, предлагаем готовое меню.
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Выбирайте рецепты блюд, которые пришлись по вкусу, или готовьте все из перечня.
Бутерброды со шпротами
- Время: 20 минут
Приготовление:
- Отвариваем яйца в подсоленной кипящей воде 8 минут. Охлаждаем, очищаем от скорлупы.
- Нарезаем батон ломтиками, смазываем сливочным маслом и разрезаем пополам.
- Выкладываем по кружочку огурца и вареного яйца.
- Нанизываем шпроты на шпажки.
Приятного аппетита!
Гренки с плавлеными сырками
- Время: 5 минут
- Порции: на 4 – 6 человек
Приготовление:
- Отваренные яйца очищаем от скорлупы, смываем водой и натираем на терку.
- Аналогично натираем плавленые творожки и смешиваем с яйцами.
- Выжимаем чеснок через пресс и посыпаем специями. Заправляем все майонезом и тщательно перемешиваем в однородную консистенцию.
- Выкладываем все на гренки или брускеты.
Приятного аппетита!
Мясная и сырная нарезки
Закуски к столу / Фото Simple joy
Овощная тарелка
Зеленый борщ
- Время: 1,5 часа
- Порции: 8
Приготовление:
- Для бульона 2 куриных бедра моем, кладем в кастрюлю, добавляем один целый очищенный репчатый лук, половину моркови и ¼ корня сельдерея, нарезанного произвольными кусочками.
- Также добавляем 3 – 4 горошины душистого перца и 2 – 3 лавровых листа, заливаем водой и варим 30 минут. Выбираем овощи из готового бульона.
- Другую луковицу мелко нарезаем кубиками и поджариваем на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до мягкости.
- Добавляем вторую половину моркови, натертую на крупной терке, поджариваем все вместе еще 5 минут.
- Картофель нарезаем произвольными кусочками и добавляем в бульон. Варим 15 минут.
- Отдельно отвариваем яйца в подсоленной воде 5 минут с момента закипания. Очищаем от скорлупы.
- В конце добавляем порезанную зелень: половину пучка щавеля и крапивы. Другую часть щавеля и петрушку заливаем 150 г воды и перебиваем блендером до состояния пюре.
- Процеживаем через сито и добавляем в борщ, доводим до кипения и выключаем огонь.
- Подаем к столу со сметаной и половинками отварных яиц.
Приятного аппетита!
Голубцы с мясом (Закарпатские)
- Время: 3 часа
- Порции: 8 – 10
Приготовление:
- Вскипятите в большой кастрюле воду и опустите в нее кочерыжку капусты. Поочередно снимите с капусты листья.
- Отварите в подсоленной воде рис до полуготовности.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней мелко нарезанные грибы. Затем добавьте к грибам нарезанный мелким кубиком лук и обжаривайте дальше.
- Влейте в овощную зажарку томатную пасту и все перемешайте.
- Чтобы соус не был густым, добавьте к нему 300 мл воды. Доведите его до кипения и снимите с плиты.
- Тонко отбейте кусочки мяса.
- Сформируйте голубцы: на капустный лист положите отбивную, сверху рис и все заверните конвертом.
- Переложите сформированные голубцы в кастрюлю. Добавьте лавровый лист, чеснок по своему вкусу и черный перец.
- Залейте голубцы грибным соусом и закройте крышкой.
- Отправьте голубцы в духовку, разогретую до 180 – 200 градусов, на 2 часа.
- Подать голубцы закарпатски можно прямо в соусе, в котором они тушились, а можно приготовить к ним любимый гарнир.
Приятного аппетита!
Запеченный картофель с курицей
Салат с чипсами
- Время: 25 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Нарежьте ветчину, перцы, лук и сыр средними кубиками.
- Смешайте их в глубокой салатнице.
- Слейте воду из консервированной кукурузы и добавьте ее к другим ингредиентам.
- Заправьте майонезом салат и перемешайте.
- Если вы будете сразу подавать салат на стол – добавьте чипсы и перемешайте. Если вы готовите заранее – добавьте их перед подачей на стол, чтобы они не размякли.
Приятного аппетита!
Салат греческий
Греческий салат / Фото NYT Cooking
Холодный торт без выпечки
- Время: 15 минут (2 часа в застывание)
- Порции: 8
Приготовление:
- Подготовьте круглую форму диаметром 19 сантиметров. Оберните ее бортики ацетатной лентой.
- Размельчите печенье на крошку, добавьте растопленное сливочное масло и тщательно все перемешайте.
- Выложите массу в форму и разровняйте по дну в пласт.
- В 100 миллилитрах теплой воды размешайте 15 граммов желатина. С остальным желатином сделайте то же (в отдельном сосуде). Оставьте на 5 – 7 минут, чтобы набух.
- В глубокой миске соедините сливки и творог, тщательно взбейте миксером до густой консистенции. Влейте персиковый йогурт и еще раз взбейте.
- Разогрейте одну порцию набухшего желатина и влейте в йогуртовую массу. Перемешайте все и вылейте на основание торта из печенья. Отправьте форму в холодильник, чтобы желе застыло.
- Достаньте консервированные персики из банки, сироп перелейте в сотейник.
- Персики нарежьте ломтиками и выложите на застывшее сливочное желе.
- Персиковый сироп нагрейте до 80 градусов и растворите и в нем остальные набухшие желатина.
- Половину фруктового желе осторожно вылейте на персики. следите, чтобы они не всплыли на поверхность. Снова поставьте форму в холодильник.
- Как первый слой персикового желе застынет, вылейте на него остальное желе и отправьте торт в холодильник для окончательной стабилизации.
- С готового торта снимите форму и ацедатную ленту. Нарежьте его на порции и подавайте к столу.
Приятного аппетита!