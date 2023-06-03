Люди издавна устраивали веселье на Троицу, пели песни. В этот день дома и храмы украшают зелеными веточками и цветами, устраивают семейные посиделки. А какие празднования без угощений? Узнайте, как водится, праздновать Зеленые праздники согласно древним обычаям в материале 24 Канала.
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К Троице принято готовиться основательно. На столе должно быть большое разнообразие блюд. С давних времен хозяйки пекли пироги, лепешки, курники, яичные, запеканки, варили уху из домашней птицы. С этими блюдами ходили в лес, расстилали скатерти под деревьями, ели и пили домашний квас или пиво.
На зеленые праздники должен быть зеленый стол. После зимы организму нужно восполнить утрату витаминов. Поэтому наши предки в это время в пищу употребляли много зелени.
Спаржа с яйцами и тертым пармезаном
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Весеннее блюдо / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Сварите яйца вкрутую.
- Спаржу промойте, отломайте жесткие концы.
- Спаржу разрежьте по диагонали на 2 части. Опустите в кипящую воду и варите 3 минутки.
- Яйца очистите от скорлупы и разрежьте пополам.
- Спаржу выберите шумовкой и разложите на блюде или тарелках, перемешивая с половинками яиц.
- Приправьте солью и перцем.
- Сбрызните оливковым маслом.
- Посыпьте измельченным базиликом и тертым сыром.
Салат с клубникой, рукколой, фетой и орехами
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Необычное сочетание / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Клубнику промойте, обсушите, удалите плодоножки и разрежьте пополам.
- Промытую и обсушенную рукколу выложите в салатники.
- Добавьте клубнику.
- Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде, добавьте в салатники.
- Добавьте измельченную фету.
- Ингредиенты для заправки смешайте и полейте салат.
Курица запеченная с картофелем
- Время: 1 час
- Порций: 4
Как аппетитно / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Приготовьте большую кастрюлю.
- Смешайте 2 столовых ложки сливочного сыра с базиликом, цедрой лимона, солью и щепоткой перца.
- Выложите сырную массу под кожу курицы на грудки и бедра.
- Оставшийся сыр положите внутрь курицы. Натрите курицу солью и перцем.
- Смажьте столовой ложкой оливкового масла.
- Свяжите ножки вместе и положите комом вверх в жаропрочную форму.
- Выпекайте без крышки 30 минут. Очистите картофель и смажьте его столовой ложкой оливкового масла.
- Выложите в форму к курице, добавьте очищенные зубчики чеснока и запекайте 30 минут.
- Добавьте выбранный гарнир и запекайте еще 15 минут.
- Выньте из духовки и подавайте горячим.
Блинчики с клубникой
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Легкий літній десерт / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Для приготовления блинчиков муку, молоко, яйца, сахар и соль поместите в миску. Перемешайте в однородное тесто.
- Добавьте растительное масло и снова перемешайте.
- Отставьте около 30 минут.
- Сырная начинка: творог смешайте со сливками, ванильным сахаром и сахарной пудрой. Затем добавьте нарезанную кубиками клубнику.
- Пожарьте блины.
- Выложите 2 столовые ложки творожной начинки с клубникой и сверните рулетики. Перед подачей можно немного подогреть.
- Посыпьте сахарной пудрой и украсьте Нутеллой.