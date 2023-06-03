Люди здавна влаштовували веселощі на Трійцю, співали пісні. У цей день будинки й храми прикрашають зеленими гілочками та квітами, влаштовують родинні сходини. А які зустрічі без частувань? Дізнайтеся, як заведено, святкувати Зелені свята згідно з давніми звичаями у матеріалі 24 Каналу.

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До Трійці заведено готуватися ґрунтовно. На столі має бути велике різноманіття страв. З давніх часів господині пекли пироги, коржі, курники, яєчні, запіканки, варили юшку з домашньої птиці. З цими стравами ходили в ліс, розстилали скатертини під деревами, їли та пили домашній квас чи пиво.

На зелені святки, має бути зелений стіл. Після зими організму необхідно заповнити втрату вітамінів. Тому наші предки в цю пору в їжу вживали багато зелені.

Спаржа з яйцями та тертим пармезаном

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Весняна страва / Фото kwestia smaku

Приготування:

  • Зваріть яйця на круто.
  • Спаржу промийте, відламайте жорсткі кінці.
  • Спаржу розріжте по діагоналі на 2 частини. Опустіть в киплячу воду і варіть 3 хвилини.
  • Яйця очистіть від шкаралупи і розріжте навпіл.
  • Спаржу виберіть шумівкою і розкладіть на блюді або тарілках, перемішуючи з половинками яєць.
  • Приправте сіллю та свіжомеленим перцем.
  • Збризніть оливковою олією.
  • Посипте подрібненим базиліком і тертим сиром.

Салат з полуницею, руколою, фетою та горіхами

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Незвичне поєднання / Фото kwestia smaku

Приготування:

  • Полуницю промийте, обсушіть, видаліть плодоніжки і розріжте навпіл.
  • Промиту і обсушену руколу викладіть в салатники.
  • Додайте полуницю.
  • Горіхи злегка підсмажте на сухій сковороді, додайте в салатники.
  • Додайте подрібнену фету.
  • Інгредієнти для заправки змішайте і полийте салат.

Курка запечена з картоплею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Як апетитно / Фото kwestia smaku

Приготування:

  • Розігрійте духовку до 200 градусів.
  • Приготуйте велику каструлю.
  • Змішайте 2 столові ложки вершкового сиру з базиліком, цедрою лимона, сіллю та дрібкою перцю. Викладіть сирну масу під шкіру курки на грудки і стегна.
  • Сир, що залишився, покладіть всередину курки. Натріть курку сіллю і перцем.
  • Змастіть 1 столовою ложкою оливкової олії. Зв’яжіть ніжки разом і покладіть грудкою вгору в жароміцну форму.
  • Випікайте без кришки 30 хвилин.
  • Очистіть картоплю і змастіть її столовою ложкою оливкової олії.
  • Викладіть у форму до курки, додайте очищені зубчики часнику і запікайте 30 хвилин.
  • Додайте обраний гарнір і запікайте ще 15 хвилин.
  • Вийміть з духовки та подавайте гарячим.

Млинці з полуницею

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Легкий літній десерт / Фото kwestia smaku

Приготування:

  • Для приготування млинців борошно, молоко, яйця, цукор і сіль помістіть у миску. Перемішайте до однорідного тіста.
  • Додайте олію і знову перемішайте.
  • Відставте приблизно на 30 хвилин.
  • Сирна начинка: сир змішайте з вершками, ванільним цукром і цукровою пудрою. Потім додайте нарізану кубиками полуницю.
  • Посмажте млинці.
  • Викладіть 2 столові ложки сирної начинки з полуницею і згорніть рулетики. Перед подачею можна трохи підігріти.
  • Посипте цукровою пудрою і прикрасьте Нутеллою.