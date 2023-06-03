Люди здавна влаштовували веселощі на Трійцю, співали пісні. У цей день будинки й храми прикрашають зеленими гілочками та квітами, влаштовують родинні сходини. А які зустрічі без частувань? Дізнайтеся, як заведено, святкувати Зелені свята згідно з давніми звичаями у матеріалі 24 Каналу.
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До Трійці заведено готуватися ґрунтовно. На столі має бути велике різноманіття страв. З давніх часів господині пекли пироги, коржі, курники, яєчні, запіканки, варили юшку з домашньої птиці. З цими стравами ходили в ліс, розстилали скатертини під деревами, їли та пили домашній квас чи пиво.
На зелені святки, має бути зелений стіл. Після зими організму необхідно заповнити втрату вітамінів. Тому наші предки в цю пору в їжу вживали багато зелені.
Спаржа з яйцями та тертим пармезаном
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Весняна страва / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Зваріть яйця на круто.
- Спаржу промийте, відламайте жорсткі кінці.
- Спаржу розріжте по діагоналі на 2 частини. Опустіть в киплячу воду і варіть 3 хвилини.
- Яйця очистіть від шкаралупи і розріжте навпіл.
- Спаржу виберіть шумівкою і розкладіть на блюді або тарілках, перемішуючи з половинками яєць.
- Приправте сіллю та свіжомеленим перцем.
- Збризніть оливковою олією.
- Посипте подрібненим базиліком і тертим сиром.
Салат з полуницею, руколою, фетою та горіхами
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Незвичне поєднання / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Полуницю промийте, обсушіть, видаліть плодоніжки і розріжте навпіл.
- Промиту і обсушену руколу викладіть в салатники.
- Додайте полуницю.
- Горіхи злегка підсмажте на сухій сковороді, додайте в салатники.
- Додайте подрібнену фету.
- Інгредієнти для заправки змішайте і полийте салат.
Курка запечена з картоплею
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Як апетитно / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Приготуйте велику каструлю.
- Змішайте 2 столові ложки вершкового сиру з базиліком, цедрою лимона, сіллю та дрібкою перцю. Викладіть сирну масу під шкіру курки на грудки і стегна.
- Сир, що залишився, покладіть всередину курки. Натріть курку сіллю і перцем.
- Змастіть 1 столовою ложкою оливкової олії. Зв’яжіть ніжки разом і покладіть грудкою вгору в жароміцну форму.
- Випікайте без кришки 30 хвилин.
- Очистіть картоплю і змастіть її столовою ложкою оливкової олії.
- Викладіть у форму до курки, додайте очищені зубчики часнику і запікайте 30 хвилин.
- Додайте обраний гарнір і запікайте ще 15 хвилин.
- Вийміть з духовки та подавайте гарячим.
Млинці з полуницею
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Легкий літній десерт / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Для приготування млинців борошно, молоко, яйця, цукор і сіль помістіть у миску. Перемішайте до однорідного тіста.
- Додайте олію і знову перемішайте.
- Відставте приблизно на 30 хвилин.
- Сирна начинка: сир змішайте з вершками, ванільним цукром і цукровою пудрою. Потім додайте нарізану кубиками полуницю.
- Посмажте млинці.
- Викладіть 2 столові ложки сирної начинки з полуницею і згорніть рулетики. Перед подачею можна трохи підігріти.
- Посипте цукровою пудрою і прикрасьте Нутеллою.