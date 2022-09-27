Если вы никогда не готовили меренговый (белковый) рулет – время пришло. Только представьте: нежная белковая меренга, ягодная начинка, воздушный шоколадный крем – точно будет один из ваших любимых десертов.
Читайте также Удобно есть руками: быстрый рецепт куриных голеней в панировке
Чтобы придать рулету изысканный вид: украсьте его свежими сезонными ягодами или фруктами, а если таковых нет – воспользуйтесь шоколадным кремом и фигурной насадкой.
Рецепт шоколадного меренгового рулета
- Время: 2 часа
- Порции: около 1 килограмма 300 грамм
Приготовление:
- Для меренги добавьте к яичным белкам соль, лимонную кислоту и взбиваем в белую пену. Продолжая взбивать, постепенно добавляем сахар и взбиваем до пиков (чтобы при переворачивании миски белки не выпадали).
- Разогрейте духовку до 160 градусов.
- Просеиваем через сито крахмал, какао и перемешиваем миксером или лопаткой до однородности. Кладем меренг ровным слоем на лист (30х35 сантиметров) с пергаментом и сушим при 160 градусах 25 минут.
- Достаем лепешку, сверху накрываем новым пергаментом и переворачиваем. Снимаем пергамент, на котором выпекался рулет, и даем ему остыть.
- Для ягодной начинки ягоды пробиваем блендером, добавляем сахар, лимонный сок, перемешиваем и доводим до кипения. Убавьте огонь, добавляем крахмал с водой и варим до загущения. Снимаем с огня и даем остыть.
- Для шоколадного крема сливочный сыр, сливки и пудру взбиваем до загущения. Добавляем растопленный шоколад и перемешиваем до однородности.
- Собираем рулет. На меренге ровным слоем кладем ягодную начинку и даем постоять 10 минут. Сверху покрываем слоем шоколадного крема (по желанию немного крема оставляем для украшения) и плотно сворачиваем в рулет. Убираем в холодильник на 30 минут.
Приятного тебе аппетита!