Меренговый рулет: рецепт с шоколадом и сезонными ягодами

27 сентября 2022 , 11:32
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Источник:

инстаграмм Валерия Велигура

Надоели торты или пирожные, а чего-то сладенького хочется: Приготовьте вкусный шоколадный меренговый рулет с ягодами.

Если вы никогда не готовили меренговый (белковый) рулет – время пришло. Только представьте: нежная белковая меренга, ягодная начинка, воздушный шоколадный крем – точно будет один из ваших любимых десертов.

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Чтобы придать рулету изысканный вид: украсьте его свежими сезонными ягодами или фруктами, а если таковых нет – воспользуйтесь шоколадным кремом и фигурной насадкой.

Рецепт шоколадного меренгового рулета

  • Время: 2 часа
  • Порции: около 1 килограмма 300 грамм
Ингредиенты для меренги:
– 200 г яичных белков (7 яиц);
– щепотка соли;
– щепотка лимонной кислоты;
– 300 граммов сахара;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
– 20 граммов какао.
Для ягодной начинки:
– 300 грамм ягод;
– 30 граммов сахара;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 20 граммов кукурузного крахмала;
– 60 миллилитров воды.
Для шоколадного крема:
– 300 граммов сливочного сыра;
– 30 граммов сахарной пудры;
– 100 миллилитров сливок 33%;
– 100 граммов шоколада.

Приготовление:

  • Для меренги добавьте к яичным белкам соль, лимонную кислоту и взбиваем в белую пену. Продолжая взбивать, постепенно добавляем сахар и взбиваем до пиков (чтобы при переворачивании миски белки не выпадали).
  • Разогрейте духовку до 160 градусов.
  • Просеиваем через сито крахмал, какао и перемешиваем миксером или лопаткой до однородности. Кладем меренг ровным слоем на лист (30х35 сантиметров) с пергаментом и сушим при 160 градусах 25 минут.
  • Достаем лепешку, сверху накрываем новым пергаментом и переворачиваем. Снимаем пергамент, на котором выпекался рулет, и даем ему остыть.
  • Для ягодной начинки ягоды пробиваем блендером, добавляем сахар, лимонный сок, перемешиваем и доводим до кипения. Убавьте огонь, добавляем крахмал с водой и варим до загущения. Снимаем с огня и даем остыть.
  • Для шоколадного крема сливочный сыр, сливки и пудру взбиваем до загущения. Добавляем растопленный шоколад и перемешиваем до однородности.
  • Собираем рулет. На меренге ровным слоем кладем ягодную начинку и даем постоять 10 минут. Сверху покрываем слоем шоколадного крема (по желанию немного крема оставляем для украшения) и плотно сворачиваем в рулет. Убираем в холодильник на 30 минут.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак