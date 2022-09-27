Меренговый рулет: рецепт с шоколадом и сезонными ягодами

Надоели торты или пирожные, а чего-то сладенького хочется: Приготовьте вкусный шоколадный меренговый рулет с ягодами.

Если вы никогда не готовили меренговый (белковый) рулет – время пришло. Только представьте: нежная белковая меренга, ягодная начинка, воздушный шоколадный крем – точно будет один из ваших любимых десертов.

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Чтобы придать рулету изысканный вид: украсьте его свежими сезонными ягодами или фруктами, а если таковых нет – воспользуйтесь шоколадным кремом и фигурной насадкой.

Рецепт шоколадного меренгового рулета

Время: 2 часа

2 часа Порции: около 1 килограмма 300 грамм

– 200 г яичных белков (7 яиц);– щепотка соли;– щепотка лимонной кислоты;– 300 граммов сахара;– 40 граммов кукурузного крахмала;– 20 граммов какао.– 300 грамм ягод;– 30 граммов сахара;– 1 чайная ложка лимонного сока;– 20 граммов кукурузного крахмала;– 60 миллилитров воды.– 300 граммов сливочного сыра;– 30 граммов сахарной пудры;– 100 миллилитров сливок 33%;– 100 граммов шоколада.

Приготовление:

Для меренги добавьте к яичным белкам соль, лимонную кислоту и взбиваем в белую пену. Продолжая взбивать, постепенно добавляем сахар и взбиваем до пиков (чтобы при переворачивании миски белки не выпадали).

Разогрейте духовку до 160 градусов.

Просеиваем через сито крахмал, какао и перемешиваем миксером или лопаткой до однородности. Кладем меренг ровным слоем на лист (30х35 сантиметров) с пергаментом и сушим при 160 градусах 25 минут.

Достаем лепешку, сверху накрываем новым пергаментом и переворачиваем. Снимаем пергамент, на котором выпекался рулет, и даем ему остыть.

Для ягодной начинки ягоды пробиваем блендером, добавляем сахар, лимонный сок, перемешиваем и доводим до кипения. Убавьте огонь, добавляем крахмал с водой и варим до загущения. Снимаем с огня и даем остыть.

Для шоколадного крема сливочный сыр, сливки и пудру взбиваем до загущения. Добавляем растопленный шоколад и перемешиваем до однородности.

Собираем рулет. На меренге ровным слоем кладем ягодную начинку и даем постоять 10 минут. Сверху покрываем слоем шоколадного крема (по желанию немного крема оставляем для украшения) и плотно сворачиваем в рулет. Убираем в холодильник на 30 минут.

Приятного тебе аппетита!