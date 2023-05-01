Как правильно нарезать лук – экспертные советы от шеф-повара

1 мая 2023, 11:19
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Владимир Ярославский

Ежедневно мы нарезаем лук, ведь этот продукт часто используется в украинской и других кухнях. Чтобы весь процесс занимал минимум времени, кусочки получались одноокви – воспользуемся советами настоящего кулинара.

Правильная нарезка – это быстрота и комфорт в работе, уровень повара и вкусный результат в блюде. Это касается любого продукта, но начнём изучать правильную нарезку мы из лука.

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Для того чтобы комфортно резать лук ее в первую очередь нужно правильно почистить. Основным правилам научит украинский шеф-повар, ресторатор и эксперт шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Как правильно очистить репчатый лук

  • Всегда оставляем плодоножку на которой держатся все "лепестки". Так луковица лучше держит форму при нарезке брюнуа (мелкий кубик со стороной 1 – 2 мм).
  • Сначала нарезаем луковицу пополам вертикально до роста, затем отрезаем верхнюю часть и делаем тоненькие надрезы острой верхней стороной ножа, начиная перпендикулярно надрезам к луковице.
  • Затем делаем несколько надрезов параллельно столу и после этого уже отрезаю сами кубики.

Обрезки не выбрасывайте, используйте в бульоны и при варке соуса.

Как нарезать лук соломкой

  • Убираем и верх и плодоножку полностью.
  • Далее нарезаем луковицу пополам вертикально к росту.
  • Затем половинку нарезаем (не полукольцами, потому что тогда неравномерный результат), а по росту, снова пытаясь первые разы держать нож перпендикулярно поверхности луковицы.

Такой равномерный результат очень важен в приготовлении лукового супа, большого количества соусов и гарниров.

Автор: Богданна Рибак