Правильна нарізка – це швидкість і комфорт у роботі, рівень кухаря і смачний результат у страві. Це стосується будь-якого продукту, але почнемо вивчати правильну нарізку ми з цибулі.
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Для того, щоб комфортно різати цибулю її в першу чергу треба правильно почистити. Основним правилам навчить український шеф-кухар, ресторатор та експерт шоу "Мастер Шеф" – Володимир Ярославський.
Як правильно очистити ріпчасту цибулю
- Завжди залишаємо плодоніжку на якій тримаються усі "пелюстки". Так цибулина краще тримає форму при нарізці брюнуа (дрібний кубик зі стороною 1 – 2 мм).
- Спочатку нарізаємо цибулину навпіл вертикально до росту, потім відрізаємо верхню частину і робимо тоненькі надрізи гострою верхньою стороною ножа, починаючи надрізи перпендикулярно до цибулини.
- Потім робимо декілька надрізів паралельно столу і після цього вже відрізаю самі кубики.
Обрізки не викидайте, а використовуйте у бульйони та при варці соусу.
Як нарізати цибулю соломкою
- Прибираємо і верх і плодоніжку повністю.
- Далі нарізаємо цибулину навпіл вертикально до росту.
- Потім половинку нарізаємо (не напівкільцями, бо тоді нерівномірний результат), а по росту, знов намагаючись перші рази тримати ніж перпендикулярно до поверхні цибулини.
Такий рівномірний результат дуже важливий в приготуванні цибулевого супу, великої кількості соусів і гарнірів.