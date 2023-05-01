Правильна нарізка – це швидкість і комфорт у роботі, рівень кухаря і смачний результат у страві. Це стосується будь-якого продукту, але почнемо вивчати правильну нарізку ми з цибулі.

Читайте також Як організувати ідеальний пікнік: рецепти з курятини на будь-який смак

Для того, щоб комфортно різати цибулю її в першу чергу треба правильно почистити. Основним правилам навчить український шеф-кухар, ресторатор та експерт шоу "Мастер Шеф" – Володимир Ярославський.

Як правильно очистити ріпчасту цибулю

Завжди залишаємо плодоніжку на якій тримаються усі "пелюстки". Так цибулина краще тримає форму при нарізці брюнуа (дрібний кубик зі стороною 1 – 2 мм).

Спочатку нарізаємо цибулину навпіл вертикально до росту, потім відрізаємо верхню частину і робимо тоненькі надрізи гострою верхньою стороною ножа, починаючи надрізи перпендикулярно до цибулини.

Потім робимо декілька надрізів паралельно столу і після цього вже відрізаю самі кубики.

Обрізки не викидайте, а використовуйте у бульйони та при варці соусу.

Як нарізати цибулю соломкою

Прибираємо і верх і плодоніжку повністю.

Далі нарізаємо цибулину навпіл вертикально до росту.

Потім половинку нарізаємо (не напівкільцями, бо тоді нерівномірний результат), а по росту, знов намагаючись перші рази тримати ніж перпендикулярно до поверхні цибулини.

Такий рівномірний результат дуже важливий в приготуванні цибулевого супу, великої кількості соусів і гарнірів.