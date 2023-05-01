Правильная нарезка – это быстрота и комфорт в работе, уровень повара и вкусный результат в блюде. Это касается любого продукта, но начнём изучать правильную нарезку мы из лука.

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Для того чтобы комфортно резать лук ее в первую очередь нужно правильно почистить. Основным правилам научит украинский шеф-повар, ресторатор и эксперт шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Как правильно очистить репчатый лук

Всегда оставляем плодоножку на которой держатся все "лепестки". Так луковица лучше держит форму при нарезке брюнуа (мелкий кубик со стороной 1 – 2 мм).

Сначала нарезаем луковицу пополам вертикально до роста, затем отрезаем верхнюю часть и делаем тоненькие надрезы острой верхней стороной ножа, начиная перпендикулярно надрезам к луковице.

Затем делаем несколько надрезов параллельно столу и после этого уже отрезаю сами кубики.

Обрезки не выбрасывайте, используйте в бульоны и при варке соуса.

Как нарезать лук соломкой

Убираем и верх и плодоножку полностью.

Далее нарезаем луковицу пополам вертикально к росту.

Затем половинку нарезаем (не полукольцами, потому что тогда неравномерный результат), а по росту, снова пытаясь первые разы держать нож перпендикулярно поверхности луковицы.

Такой равномерный результат очень важен в приготовлении лукового супа, большого количества соусов и гарниров.