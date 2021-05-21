Рецепты ароматного зеленого, черного, красного чая для уютного вечера

К Международному дню чая, мы подготовили рецепты напитка, которые вы можете приготовить дома и собраться в семейном кругу. Как приготовить – далее в материале.
21 мая с инициативы Организация Объединенных Наций ежегодно отмечают Международный день чая. В напиток добавляют пряности, специи, дольки цитрусовых, фруктов, которые придают насыщенный вкус, свежесть и необычный аромат.
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Черный чай с пряностямиИнгредиенты:
– 750 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка черного чая;
– 1/4 чайной ложки молотой корицы;
– 1/4 чайной ложки кардамона.
- В чайник выложите чай, залейте кипятком, добавьте кардамон, корицу. Оставьте на 5 минут.
- По желанию добавьте лимон.
Черный чай с пряностями / Фото Pexels
Ароматный зеленый чайИнгредиенты:
– 500 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка зеленого чая;
– 1/2 зеленого яблока;
– 1/3 лимона;
– 3-4 гвоздики.
- Яблоко помойте, очистите, разрежьте пополам, нарежьте ломтиками.
- Лимон помойте, нарежьте кольцами.
- В чайник выложите чай, добавьте гвоздику, яблоко, лимон, залейте кипятком. Оставьте на 5-7 минут.
Каркаде/ Фото Unsplash
Каркаде с лимономИнгредиенты:
– 700 миллилитров воды;
– 2-3 столовые ложки каркаде;
– 1/2 лимона.
- Лимон помойте, нарежьте ломтиками.
- В чайник выложите каркаде, залейте кипятком, оставьте на 5-7 минут.
- Чай разлейте в чашки, по желанию добавьте сахар, лимон. Приятного чаепития!