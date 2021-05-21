21 травня з ініціативи Організація Об'єднаних Націй щорічно відзначають Міжнародний день чаю. У напій додають прянощі, спеції, скибочки цитрусових та фруктів, що надає йому насичений смак, свіжість та незвичайний аромат.
Читайте також Як приготувати банановий пиріг: простий рецепт
Чорний чай з прянощами
- У чайник викладіть чай, залийте окропом, додайте кардамон, корицю. Залиште на 5 хвилин.
- За бажанням додайте лимон.
Чорний чай з прянощами/ Фото Pexels
Ароматний зелений чай
- Яблуко помийте, почистіть, розріжте навпіл, наріжте скибочками.
- Лимон помийте, наріжте кільцями.
- У чайник викладіть чай, додайте гвоздику, яблуко, лимон, залийте окропом. Залиште на 5-7 хвилин.
Каркаде/Фото Unsplash
Каркаде з лимоном
- Лимон помийте, наріжте скибочками.
- У чайник викладіть каркаде, залийте окропом, залиште на 5-7 хвилин.
- Чай розлийте у чашки, за бажанням додайте цукор, лимон. Смачного!