21 травня з ініціативи Організація Об'єднаних Націй щорічно відзначають Міжнародний день чаю. У напій додають прянощі, спеції, скибочки цитрусових та фруктів, що надає йому насичений смак, свіжість та незвичайний аромат.

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Чорний чай з прянощами

  1. У чайник викладіть чай, залийте окропом, додайте кардамон, корицю. Залиште на 5 хвилин.
  2. За бажанням додайте лимон.

Чорний чай з прянощами/ Фото Pexels

Ароматний зелений чай

  1. Яблуко помийте, почистіть, розріжте навпіл, наріжте скибочками.
  2. Лимон помийте, наріжте кільцями.
  3. У чайник викладіть чай, додайте гвоздику, яблуко, лимон, залийте окропом. Залиште на 5-7 хвилин.

Каркаде/Фото Unsplash

Каркаде з лимоном

  1. Лимон помийте, наріжте скибочками.
  2. У чайник викладіть каркаде, залийте окропом, залиште на 5-7 хвилин.
  3. Чай розлийте у чашки, за бажанням додайте цукор, лимон. Смачного!