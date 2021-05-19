Пышный банановый пирог готовится с добавлением молока и яиц. Он получается ароматным и вкусным. Также можете добавить изюм, орехи и украсить шоколадной глазурью.
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Рецепт пирога
Банановый пирог / Фото Freepik
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавьте соль, разрыхлитель, перемешайте.
- Банан очистите от кожуры, измельчить в пюре.
- В миску выложите мягкое сливочное масло, взбейте миксером, добавьте постепенно сахарную пудру, ванильный сахар, молоко, яйцо, перемешайте, взбейте до однородной консистенции.
- В тесто добавьте банан, перемешайте.
- Форму выстелите пергаментом, выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 35-40 минут.
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.
- Выложите на тарелку, разрежьте на порции. Приятного аппетита!