Пышный банановый пирог готовится с добавлением молока и яиц. Он получается ароматным и вкусным. Также можете добавить изюм, орехи и украсить шоколадной глазурью.

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Рецепт пирога

 

Банановый пирог / Фото Freepik

  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавьте соль, разрыхлитель, перемешайте.
  2. Банан очистите от кожуры, измельчить в пюре.
  3. В миску выложите мягкое сливочное масло, взбейте миксером, добавьте постепенно сахарную пудру, ванильный сахар, молоко, яйцо, перемешайте, взбейте до однородной консистенции.
  4. В тесто добавьте банан, перемешайте.
  5. Форму выстелите пергаментом, выложите тесто.
  6. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 35-40 минут.
  7. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.
  8. Выложите на тарелку, разрежьте на порции. Приятного аппетита!