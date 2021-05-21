21 мая с инициативы Организация Объединенных Наций ежегодно отмечают Международный день чая. В напиток добавляют пряности, специи, дольки цитрусовых, фруктов, которые придают насыщенный вкус, свежесть и необычный аромат.

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Черный чай с пряностями

  1. В чайник выложите чай, залейте кипятком, добавьте кардамон, корицу. Оставьте на 5 минут.
  2. По желанию добавьте лимон.

Черный чай с пряностями / Фото Pexels

Ароматный зеленый чай

  1. Яблоко помойте, очистите, разрежьте пополам, нарежьте ломтиками.
  2. Лимон помойте, нарежьте кольцами.
  3. В чайник выложите чай, добавьте гвоздику, яблоко, лимон, залейте кипятком. Оставьте на 5-7 минут.

Каркаде/ Фото Unsplash

Каркаде с лимоном

  1. Лимон помойте, нарежьте ломтиками.
  2. В чайник выложите каркаде, залейте кипятком, оставьте на 5-7 минут.
  3. Чай разлейте в чашки, по желанию добавьте сахар, лимон. Приятного чаепития!