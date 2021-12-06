В 1945 году инженер Перси Спенсер обратил внимание на нагрев продуктов при излучении от магнетрона (используются как в радиолокации, так и в бытовых приборах). Во время очередных экспериментов растаял кусок шоколада, нагревшийся в результате работы магнетрона. Это и помогло создать микроволновку. 6 декабря весь мир отмечает День микроволновки, именно сегодня устройство получило патент.

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Для разогрева пищи в микроволновке используется только предназначенная для этого посуда. Керамическая посуда должна быть "чистой", то есть на ней не должно быть узоров. Категорически нельзя ставить в микроволновку печь посуду и металлические предметы или предметы с позолотой.

Незаменимая техника / Фото victoriataste

Металлические кастрюли, которые могут загореться при нагревании, а также алюминиевая фольга – под запретом.

Микроволновая печь предназначена не только для разогрева готовых блюд, здесь можно создать отличные лакомства.

Чашка с пиццей

Время: 10 минут
Порций: 1

Быстрая пицца / Фото pinterest

Ингредиенты:

  • 4 чайные ложки муки;
  • 1/8 чайной ложки разрыхлителя;
  • небольшая щепотка пищевой соды;
  • щепотка соли;
  • 3 чайные ложки молока;
  • чайная ложка оливкового масла;
  • чайная ложка томатного соуса;
  • чайная ложка моцареллы;
  • 5 кусочков пепперони;
  • 1/2 чайной ложки специй (базилик, орегано).

Приготовление:

  1. В стакан всыпать муку, соду, разрыхлитель и щепотку соли. Тщательно перемешайте.
  2. Затем добавьте в смесь молоко и оливковое масло. Снова все перемешайте все ингредиенты.
  3. Добавьте соус, подготовленные добавки и специи.
  4. Поставьте в микроволновку примерно на 1,5 минуты