У 1945 році інженер Персі Спенсер звернув увагу на нагрівання продуктів під час випромінювання від магнетрона (використовуються як в радіолокації, так і в побутових приладах). Під час чергових експериментів розтанув шматок шоколаду, який нагрівся в результаті роботи магнетрона. Це й допомогло створити мікрохвильову піч. 6 грудня весь світ відзначає День мікрохвильової печі, саме сьогодні пристрій отримав патент.
Актуально Рецепти для посиденьок із друзями
Для розігрівання їжі в мікрохвильовій печі використовується тільки призначений для цього посуд. Керамічний посуд має бути "чистим", тобто на ньому не повинно бути візерунків. Категорично не можна ставити в мікрохвильову піч металеві предмети або з позолотою.
Незамінна техніка / Фото victoriataste
Металеві каструлі, які можуть загорітися при нагріванні, а також алюмінієва фольга – під забороною.
Мікрохвильова піч призначена не тільки для розігрівання готових страв, тут можна створити чудові смаколики.
Чашка з піцою
Час: 10 хвилин
Порцій: 1
Швидка піца / Фото pinterest
Інгредієнти:
- 4 чайні ложки борошна;
- 1/8 чайної ложки розпушувача;
- невелика щіпка харчової соди;
- щіпка солі;
- 3 чайні ложки молока;
- чайна ложка оливкової олії;
- чайна ложка томатного соусу;
- чайна ложка моцарели;
- 5 шматочків пепероні ;
- 1/2 чайної ложки спецій (базилік, орегано).
Приготування:
- У склянку всипати борошно, соду, розпушувач і дрібку солі. Ретельно перемішайте.
- Потім додайте в суміш молоко та оливкову олію. Знову все перемішайте всі інгредієнти.
- Додайте соус, підготовлені добавки та спеції.
- Поставте в мікрохвильову піч приблизно на 1,5 хвилини
-