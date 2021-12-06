Микроволновая печь: особенности использования и быстрый рецепт пиццы за полторы минуты

Микроволновка используется для быстрого разогрева готовых блюд, размораживания и даже приготовления пищи. Универсальность этого кухонного ассистента сделала его незаменимым компонентом на любой кухне.

В 1945 году инженер Перси Спенсер обратил внимание на нагрев продуктов при излучении от магнетрона (используются как в радиолокации, так и в бытовых приборах). Во время очередных экспериментов растаял кусок шоколада, нагревшийся в результате работы магнетрона. Это и помогло создать микроволновку. 6 декабря весь мир отмечает День микроволновки, именно сегодня устройство получило патент.

Актуально Рецепты для посиделок с друзьями

Для разогрева пищи в микроволновке используется только предназначенная для этого посуда. Керамическая посуда должна быть "чистой", то есть на ней не должно быть узоров. Категорически нельзя ставить в микроволновку печь посуду и металлические предметы или предметы с позолотой.

Незаменимая техника / Фото victoriataste

Металлические кастрюли, которые могут загореться при нагревании, а также алюминиевая фольга – под запретом.

Микроволновая печь предназначена не только для разогрева готовых блюд, здесь можно создать отличные лакомства.

Чашка с пиццей

Время: 10 минут

Порций: 1

Быстрая пицца / Фото pinterest

Ингредиенты:

4 чайные ложки муки;

1/8 чайной ложки разрыхлителя;

небольшая щепотка пищевой соды;

щепотка соли;

3 чайные ложки молока;

чайная ложка оливкового масла;

чайная ложка томатного соуса;

чайная ложка моцареллы;

5 кусочков пепперони;

1/2 чайной ложки специй (базилик, орегано).

Приготовление: