Микроволновая печь: особенности использования и быстрый рецепт пиццы за полторы минуты
Источник:24 канал
Микроволновка используется для быстрого разогрева готовых блюд, размораживания и даже приготовления пищи. Универсальность этого кухонного ассистента сделала его незаменимым компонентом на любой кухне.
В 1945 году инженер Перси Спенсер обратил внимание на нагрев продуктов при излучении от магнетрона (используются как в радиолокации, так и в бытовых приборах). Во время очередных экспериментов растаял кусок шоколада, нагревшийся в результате работы магнетрона. Это и помогло создать микроволновку. 6 декабря весь мир отмечает День микроволновки, именно сегодня устройство получило патент.
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Для разогрева пищи в микроволновке используется только предназначенная для этого посуда. Керамическая посуда должна быть "чистой", то есть на ней не должно быть узоров. Категорически нельзя ставить в микроволновку печь посуду и металлические предметы или предметы с позолотой.
Металлические кастрюли, которые могут загореться при нагревании, а также алюминиевая фольга – под запретом.
Микроволновая печь предназначена не только для разогрева готовых блюд, здесь можно создать отличные лакомства.
Чашка с пиццей
Время: 10 минут
Порций: 1
Ингредиенты:
- 4 чайные ложки муки;
- 1/8 чайной ложки разрыхлителя;
- небольшая щепотка пищевой соды;
- щепотка соли;
- 3 чайные ложки молока;
- чайная ложка оливкового масла;
- чайная ложка томатного соуса;
- чайная ложка моцареллы;
- 5 кусочков пепперони;
- 1/2 чайной ложки специй (базилик, орегано).
Приготовление:
- В стакан всыпать муку, соду, разрыхлитель и щепотку соли. Тщательно перемешайте.
- Затем добавьте в смесь молоко и оливковое масло. Снова все перемешайте все ингредиенты.
- Добавьте соус, подготовленные добавки и специи.
- Поставьте в микроволновку примерно на 1,5 минуты