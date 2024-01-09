Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом. Классический салат получится невероятно вкусным.
Будет вкусно Главное – не проглотите язык: как сделать обычный картофель блюдом на миллион
Мимоза с секретом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Лук нарежьте, добавьте соль, сахар, уксус и залейте 15 минут кипятком. Процедите и соедините с тунцом.
- В кольцо первым слоем выложите натертый на мелкую терку вареный картофель, посолите, поперчите и полейте майонезом.
- Далее выложите тунец с луком и натертые плавленые сырки.
- Следующий слой – натертая на мелкой терке отварная морковь. Снова посолите, поперчите и смажьте майонезом.
- Далее выложите натертый белок, майонез, а сверху посыпьте желтком.
- Поставьте салат в холодильник на несколько часов, после чего снимите кулинарное кольцо и украсьте зеленым луком.