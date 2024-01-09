Спробуйте скористатися цим простим рецептом. Класичний салат вийде неймовірно смачним.
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Мімоза із секретом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Цибулю наріжте, додайте сіль, цукор, оцет та залийте окропом на 15 хвилин. Процідіть та зʼєднайте з тунцем.
- В кільце першим шаром викладіть натерту на дрібну тертку варену картоплю, посоліть, поперчіть та полийте майонезом.
- Далі викладіть тунець з цибулею та натерті плавлені сирки.
- Наступний шар – натерта на дрібній тертці відварена морква. Знову посоліть, поперчіть та змастіть майонезом.
- Далі викладіть натертий білок, майонез, а зверху посипте жовтком.
- Поставте салат в холодильник на декілька годин, після чого зніміть кулінарне кільце та прикрасьте зеленою цибулею.