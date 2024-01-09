Спробуйте скористатися цим простим рецептом. Класичний салат вийде неймовірно смачним.

Буде смачно Головне – не проковтніть язик: як зробити звичайну картоплю стравою на мільйон

Мімоза із секретом

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Цибулю наріжте, додайте сіль, цукор, оцет та залийте окропом на 15 хвилин. Процідіть та зʼєднайте з тунцем.
  2. В кільце першим шаром викладіть натерту на дрібну тертку варену картоплю, посоліть, поперчіть та полийте майонезом.
  3. Далі викладіть тунець з цибулею та натерті плавлені сирки.
  4. Наступний шар – натерта на дрібній тертці відварена морква. Знову посоліть, поперчіть та змастіть майонезом.
  5. Далі викладіть натертий білок, майонез, а зверху посипте жовтком.
  6. Поставте салат в холодильник на декілька годин, після чого зніміть кулінарне кільце та прикрасьте зеленою цибулею.