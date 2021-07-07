Напиток, спасающий от жары Лизу Глинскую: рецепт миндально-клубничного коктейля без лактозы

7 июля 2021 , 14:26
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Спешите приобрести последнюю клубнику и приготовить из нее нереально вкусный коктейль, который понравится как взрослым, так и детям. А с рецептом вам поможет известный кулинар Лиза Глинская.

В жаркий летний день мы стараемся употреблять легкую пищу и холодные напитки. Талантливый кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом коктейля из миндального молока и клубники.

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Поскольку коктейль не содержит лактозы, его могут употреблять все. Также этот напиток можно готовить с другими сезонными ягодами и фруктами: малиной, черникой, смородиной, жимолостью или голубикой.

Рецепт холодного напитка из миндального молока и клубники

  • Время: 75 минут
  • Порции: 3 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 105 ккал


Молочный коктейль с клубникой без лактозы / скриншот с видео

Ингредиенты:
500 мл миндального молока;
400 г клубники;
кокосовый сахар по вкусу.
  1. Тщательно помойте клубнику, удалите хвостики. Разделите клубнику на две части.


    Скриншот из видео
     
  2. Одну часть клубники перебейте в пюре блендером, а другую нарежьте маленькими кусочками.


    Скриншот из видео
     
  3. Смешайте клубничное пюре с миндальным молоком.


    Скриншот из видео
     
  4. Добавьте сахар в напиток и перемешайте.


    Скриншот из видео
     
  5. Пересыпьте нарезанную клубнику в напиток и перемешайте.


    Скриншот из видео
     
  6. Отправьте готовый напиток в холодильник охлаждаться на 1 час.


    Скриншот из видео
     
  7. Подавайте коктейль из клубники охлажденным. Приятного аппетита!

Рецепт холодного напитка из клубники на миндальном молоке – видео:

 

Автор: Богданна Рибак