Напиток, спасающий от жары Лизу Глинскую: рецепт миндально-клубничного коктейля без лактозы
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Спешите приобрести последнюю клубнику и приготовить из нее нереально вкусный коктейль, который понравится как взрослым, так и детям. А с рецептом вам поможет известный кулинар Лиза Глинская.
В жаркий летний день мы стараемся употреблять легкую пищу и холодные напитки. Талантливый кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом коктейля из миндального молока и клубники.
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Поскольку коктейль не содержит лактозы, его могут употреблять все. Также этот напиток можно готовить с другими сезонными ягодами и фруктами: малиной, черникой, смородиной, жимолостью или голубикой.
Рецепт холодного напитка из миндального молока и клубники
- Время: 75 минут
- Порции: 3 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 105 ккал
Молочный коктейль с клубникой без лактозы / скриншот с видео
– 500 мл миндального молока;
– 400 г клубники;
– кокосовый сахар по вкусу.
- Тщательно помойте клубнику, удалите хвостики. Разделите клубнику на две части.
Скриншот из видео
- Одну часть клубники перебейте в пюре блендером, а другую нарежьте маленькими кусочками.
Скриншот из видео
- Смешайте клубничное пюре с миндальным молоком.
Скриншот из видео
- Добавьте сахар в напиток и перемешайте.
Скриншот из видео
- Пересыпьте нарезанную клубнику в напиток и перемешайте.
Скриншот из видео
- Отправьте готовый напиток в холодильник охлаждаться на 1 час.
Скриншот из видео
- Подавайте коктейль из клубники охлажденным. Приятного аппетита!
Рецепт холодного напитка из клубники на миндальном молоке – видео: