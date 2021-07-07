В жаркий летний день мы стараемся употреблять легкую пищу и холодные напитки. Талантливый кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом коктейля из миндального молока и клубники.

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Поскольку коктейль не содержит лактозы, его могут употреблять все. Также этот напиток можно готовить с другими сезонными ягодами и фруктами: малиной, черникой, смородиной, жимолостью или голубикой.

Рецепт холодного напитка из миндального молока и клубники

Время: 75 минут

75 минут Порции : 3 – 4

: 3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 105 ккал



Молочный коктейль с клубникой без лактозы / скриншот с видео

Ингредиенты:

– 500 мл миндального молока;

– 400 г клубники;

– кокосовый сахар по вкусу.

Тщательно помойте клубнику, удалите хвостики. Разделите клубнику на две части.





Скриншот из видео

Одну часть клубники перебейте в пюре блендером, а другую нарежьте маленькими кусочками.





Скриншот из видео

Смешайте клубничное пюре с миндальным молоком.





Скриншот из видео

Добавьте сахар в напиток и перемешайте.





Скриншот из видео

Пересыпьте нарезанную клубнику в напиток и перемешайте.





Скриншот из видео

Отправьте готовый напиток в холодильник охлаждаться на 1 час.





Скриншот из видео

Подавайте коктейль из клубники охлажденным. Приятного аппетита!

Рецепт холодного напитка из клубники на миндальном молоке – видео: