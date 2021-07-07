У спекотний літній день ми стараємося вживати легку їжу та холодні напої. Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом коктейлю з мигдалевого молока та полуниці.

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Оскільки коктейль не містить лактози, його можуть вживати всі. Також цей напій можна готувати з іншими сезонними ягодами та фруктами: малиною, чорницею, смородиною, жимолостю чи лохиною.

Рецепт холодного напою з мигдалевого молока та полуниці

Час: 75 хвилин

75 хвилин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 105 ккал



Молочний коктейль з полуницею без лактози / Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 500 мл мигдалевого молока;

– 400 г полуниці;

– кокосовий цукор на ваш смак.

Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики. Розділіть полуницю на дві частини.





Скріншот з відео

Одну частину полуниці перебийте в пюре блендером, а іншу наріжте маленькими шматочками.





Скріншот з відео

Змішайте полуничне пюре з мигдалевим молоком.





Скріншот з відео

Додайте цукор до напою та перемішайте.





Скріншот з відео

Пересипте нарізану полуницю до напою та перемішайте.





Скріншот з відео

Відправте готовий напій в холодильник охолоджуватися на 1 годину.





Скріншот з відео

Подавайте коктейль з полуниці охолодженим. Смачного!

Рецепт холодного напою з полуниці на мигдалевому молоці – відео: