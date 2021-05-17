Мини-бургеры с сочной курицей, сыром и ароматными булочками с кунжутом приготовить дома. Такое блюдо понравится всей вашей семье.
Читайте также Как приготовить котлету для бургера: рецепт от Тани Литвиновой
Рецепт бургеров
Порции: 4
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с солью, добавьте сахар, дрожжи, яйцо, молоко, перемешайте, замесите тесто, оставьте на 1 час.
- Тесто, разделите на 4 части, оставьте на 1,5 часа. Из готового теста сформируйте булочки.
- Отдельно в миске, взбейте желток, смажьте булочки, посыпьте кунжутом.
- Разогрейте духовку до температуры 165-170 градусов, отправьте запекаться в течение 25 минут.
- Для приготовления котлет куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на ломтики.
- Лук очистите, выложите в блендер, добавьте филе, измельчите до однородной консистенции.
- Разделите фарш на 4 части, сформируйте котлеты диаметром один сантиметр больше булки, обжарьте на сковороде с двух сторон в течение 3 минут до готовности, пролистайте, выложите сыр, готовьте еще 3 минуты.
- Булочки разрежьте пополам, смажьте сливочным маслом, обжарьте на сковороде или гриле.
- Соленый огурец нарежьте кружочками.
- Готовые булочки смажьте томатным соусом, выложите соленый огурец, котлеты с сыром, накройте другой булочками. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!