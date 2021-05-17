Мінібургери з соковитою курятиною, сиром та запашними булочками з кунжутом легко приготувати вдома. Така страва сподобається всій вашій родині.
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Рецепт бургерів
Порції: 4
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте цукор, дріжджі, яйце, молоко, перемішайте, замісіть тісто, залиште на 1 годину.
- Тісто розділіть на 4 частини, залиште на 1,5 години. З готового тіста сформуйте булочки.
- Окремо у мисці, збийте жовток, змастіть булочки, посипте кунжутом.
- Розігрійте духовку до температури 165-170 градусів, відправте запікатись протягом 25 хвилин.
- Для приготування котлет куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте на скибочки.
- Цибулю почистіть, викладіть у блендер, додайте філе, подрібніть до однорідної консистенції.
- Розділіть фарш на 4 частини, сформуйте котлети діаметром один сантиметр (більше булки), обсмажте на пательні з двох сторін протягом 3 хвилин до готовності, перегорніть, викладіть сир, готуйте ще 3 хвилини.
- Булочки розріжте навпіл, змастіть вершковим маслом, обсмажте на пательні або грилі.
- Солоний огірок наріжте кружальцями.
- Готові булочки змастіть томатним соусом, викладіть солоний огірок, котлети з сиром, накрийте іншою булочками. Викладіть на тарілку. Смачного!