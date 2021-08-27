Италия – одна из первых стран, которая начала употреблять сало. Сало предшествовало даже пицце. Первым блюдом из сала, о которой говорится в древних летописях, является лардо, упоминание о котором датируется 3000 годами тому назад. Блюдо готовили из жира, соли и специй. Сначала это было дешевое и питательное блюдо для рабов. Прошло не так много времени и оно полюбилось даже аристократам. Теперь это дорогой деликатес, который засаливают в специальных емкостях с каррарского мрамора.

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Упоминания о культуре потребления сала в Украине можно найти в "Русской правде" и других уставных грамотах времен Киевской Руси. Одной из версий, почему Киевская Русь приняла христианство было то, что мусульманам нельзя пить вина и потреблять свинину, а князь Владимир не был готов отказываться от любимых блюд.

Старинный продукт / Фото unsplash

В налоговых списках ХVI века есть записи о значительном количестве свиней, которых держали крестьяне галицкой части Гуцульщины. Их пригнали на откорм орехами в буковые леса.

Сало і здоровье

Последние исследования биологов и медиков опровергают миф о вреде сала. Они доказывают, что умеренное его употребление полезно даже для больных на желудочно-печеночные расстройства.

В сале содержится арахидоновая кислота, которая участвует в холестериновом обмене, снижая уровень холестерина в крови. Употребление сала широко распространено в народной медицине. Его используют при зубных болях и как средство от кашля. Особенно ценное сало при похмелье, оно хорошо выводит токсины и радионуклиды из организма.

Сало – ценный продукт / Фото unsplash

Интересные факты

Украинцы – не самые большие салоеды. Согласно статистическим данным ООН и Евросоюза, больше всех сала едят датчане.

В Луцке к Евро-2012 изготовили футбольный мяч, на создание которого ушло почти 600 килограммов сала.

В 2011 году во Львове художник Борис Бергер открыл первый в мире музей-ресторан "Сало".

Идеи приготовления сала

Сало засоленное по-украински

Кожу сала тщательно почистить и вымыть. Подготовленный продукт обсушиваем бумажным полотенцем и режем на порционные куски желаемого размера. К салу добавляем чеснок и тщательно натираем солью. Заливаем сало охлажденным рассолом с лаврового листа и черного перца. Посуду закрываем крышкой и убираем в прохладное место на два дня.



Аппетитный рецепт / Фото unsplash

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Различные виды сала