Из того, что найдется в холодильнике: простой рецепт насыщенной мясной солянки

Солянка – это сытный и ароматный суп, который часто готовят из продуктов, которые можно найти у каждого в холодильнике. Он пользуется особой популярностью в период праздников, когда постоянно остаются мясные нарезки.

Солянка широко известна и популярна в украинской, польской и многих других кухнях. У нее нет канонического рецепта, а вот видов есть много.

Кто-то готовит этот суп с мясом, а кто-то – с грибами или рыбой. Для кислинки используют не только маслины и соленые огурцы, но и каперсы, маринованные грибы и квашеные помидоры.

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Рецепт классической мясной солянки

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов свинины;

– 5 картофелин;

– 200 граммов копченой колбасы;

– 250 граммов копченой куриной грудки;

– 3 охотничьих колбаски;

– 100 граммов маслин без косточки;

– 5 соленых огурцов;

– 3 луковицы;

– 3 столовые ложки томатной пасты;

– 100 миллилитров огуречного рассола;

– 3 столовые ложки масла;

– 1 лимон;

– сметана;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 лавровых листа;

– специи по вкусу;

– 20 граммов зелени.

Приготовление:

Мясо свинины залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и готовите на легком огне. На это ориентировочно нужно 50 – 60 минут. Лук почистьте, нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до прозрачности. В свою очередь, колбасу и копченую курицу нарежьте квадратиками, а охотничьи колбаски – кружочками. Положите нарезанные ингредиенты в сковороду к луку и жарьте 2 минуты, помешивая. Огурцы нарежьте брусочками, тоже добавьте в сковороду, перемешайте и жарьте еще 2 минуты. Из бульона достаньте мясо. Сам бульон процедите и положите в него нарезанный кубиками картофель. Варите 20 минут до готовности. В поджарку добавьте томатную пасту, стакан воды, перемешайте и тушите 5 минут. Сваренное мясо нарежьте брусочками, а маслины – кружочками. Положите мясо, оливки, колбасную зажарку в кастрюлю и налейте рассол. Накройте крышкой и проварите несколько минут. В конце добавьте измельченную зелень. Разлейте суп по тарелкам и положите по кружочку лимона. Подавайте со сметаной.