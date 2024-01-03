Из того, что найдется в холодильнике: простой рецепт насыщенной мясной солянки
Источник:Shuba
Солянка – это сытный и ароматный суп, который часто готовят из продуктов, которые можно найти у каждого в холодильнике. Он пользуется особой популярностью в период праздников, когда постоянно остаются мясные нарезки.
Солянка широко известна и популярна в украинской, польской и многих других кухнях. У нее нет канонического рецепта, а вот видов есть много.
Кто-то готовит этот суп с мясом, а кто-то – с грибами или рыбой. Для кислинки используют не только маслины и соленые огурцы, но и каперсы, маринованные грибы и квашеные помидоры.
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Рецепт классической мясной солянки
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 400 граммов свинины;
– 5 картофелин;
– 200 граммов копченой колбасы;
– 250 граммов копченой куриной грудки;
– 3 охотничьих колбаски;
– 100 граммов маслин без косточки;
– 5 соленых огурцов;
– 3 луковицы;
– 3 столовые ложки томатной пасты;
– 100 миллилитров огуречного рассола;
– 3 столовые ложки масла;
– 1 лимон;
– сметана;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 лавровых листа;
– специи по вкусу;
– 20 граммов зелени.
Приготовление:
- Мясо свинины залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и готовите на легком огне. На это ориентировочно нужно 50 – 60 минут.
- Лук почистьте, нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до прозрачности.
- В свою очередь, колбасу и копченую курицу нарежьте квадратиками, а охотничьи колбаски – кружочками. Положите нарезанные ингредиенты в сковороду к луку и жарьте 2 минуты, помешивая.
- Огурцы нарежьте брусочками, тоже добавьте в сковороду, перемешайте и жарьте еще 2 минуты.
- Из бульона достаньте мясо. Сам бульон процедите и положите в него нарезанный кубиками картофель. Варите 20 минут до готовности.
- В поджарку добавьте томатную пасту, стакан воды, перемешайте и тушите 5 минут.
- Сваренное мясо нарежьте брусочками, а маслины – кружочками. Положите мясо, оливки, колбасную зажарку в кастрюлю и налейте рассол. Накройте крышкой и проварите несколько минут.
- В конце добавьте измельченную зелень. Разлейте суп по тарелкам и положите по кружочку лимона. Подавайте со сметаной.