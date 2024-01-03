Солянка широко відома та популярна в українській, польській і багатьох інших кухнях. У неї немає канонічного рецепта, а от видів є багато.

Хтось готує цей суп з м'ясом, а хтось – з грибами або рибою. Для кислинки використовують не лише маслини та солоні огірки, а ще й каперси, мариновані гриби та квашені помідори.

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Рецепт класичної м'ясної солянки

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. М'ясо свинини залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну й варіть на легкому вогні до готовності. На це орієнтовно потрібно 50 – 60 хвилин.
  2. Цибулю почистьте, наріжте шматочками й обсмажте на олії до прозорості.
  3. Своєю чергою, ковбасу та копчену курку наріжте квадратиками, а мисливські ковбаски – кружальцями. Покладіть нарізані інгредієнти в пательню до цибулі й смажте 2 хвилини, помішуючи.
  4. Огірки наріжте брусочками, теж додайте на пательню, перемішайте й смажте ще 2 хвилини.
  5. З бульйону дістаньте м'ясо. Сам бульйон процідіть і покладіть в нього нарізану кубиками картоплю. Варіть 20 хвилин до готовності.
  6. В засмажку додайте томатну пасту, склянку води, перемішайте й тушкуйте 5 хвилин.
  7. Зварене м'ясо наріжте брусочками, а маслини – кружальцями. Покладіть в каструлю м'ясо, оливки, ковбасну засмажку та налийте розсіл. Накрийте кришкою та проваріть кілька хвилин.
  8. В кінці додайте подрібнену зелень. Розлийте суп по тарілках та покладіть по кружальцю лимона. Подавайте зі сметаною.