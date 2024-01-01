Во время приготовления к празднику, вероятно, вы отваривали для салатов курятину, после чего остался бульон. Именно он и пригодится в этом рецепте.

Стоит попробовать Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой

Рецепт вкусного супа от похмелья

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Куриные потроха тщательно промойте, удалите пленки и нарежьте кусочками.
  2. Измельченный лук и нарезанную соломкой морковь поджарьте на растительном масле.
  3. Бульон доведите до кипения, введите подготовленные желудочки и варите 10 минут.
  4. Затем добавьте сердца, овощную пассеровку и продолжайте варить еще 10 минут.
  5. После чего добавьте печень, лавровый лист и варите при слабом кипении еще около 10 минут.
  6. За 5 минут до готовности суп посолите, поперчите и всыпьте вермишель.