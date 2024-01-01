Во время приготовления к празднику, вероятно, вы отваривали для салатов курятину, после чего остался бульон. Именно он и пригодится в этом рецепте.

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Рецепт вкусного супа от похмелья

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 литра куриного бульона;

– 0,5 килограмма куриных потрохов;

– 100 граммов вермишели;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 – 2 лавровых листа;

– масло;

– черный молотый перец;

– соль.

Приготовление:

Куриные потроха тщательно промойте, удалите пленки и нарежьте кусочками. Измельченный лук и нарезанную соломкой морковь поджарьте на растительном масле. Бульон доведите до кипения, введите подготовленные желудочки и варите 10 минут. Затем добавьте сердца, овощную пассеровку и продолжайте варить еще 10 минут. После чего добавьте печень, лавровый лист и варите при слабом кипении еще около 10 минут. За 5 минут до готовности суп посолите, поперчите и всыпьте вермишель.

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