Луковники имеют приятный и интересный вкус. Ваши гости будут удивляться, что у них нет мяса.

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Рецепт оладий с луком

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Лук нарежьте кубиком, заправьте солью, перцем, перемените и оставьте мариноваться на 15 минут.
  2. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, в отдельной миске взбейте яйца, как на омлет.
  3. Когда лук замаринуется, отожмите сок. Добавьте в лук взбитые яйца, перемешайте, понемногу всыпьте муку с разрыхлителем и хорошо все вымешайте.
  4. Добавьте нарезанный зеленый лук и перемешайте еще раз. Жарьте луковники до золотистого цвета на малом огне, чтобы лук стал мягким и нежным.
  5. Ешьте луковые оладьи со сметаной и мелкими шкварками.