Луковники имеют приятный и интересный вкус. Ваши гости будут удивляться, что у них нет мяса.

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Рецепт оладий с луком

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов лука;

– 100 граммов муки;

– 2 яйца;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– зеленый лук, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Лук нарежьте кубиком, заправьте солью, перцем, перемените и оставьте мариноваться на 15 минут. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, в отдельной миске взбейте яйца, как на омлет. Когда лук замаринуется, отожмите сок. Добавьте в лук взбитые яйца, перемешайте, понемногу всыпьте муку с разрыхлителем и хорошо все вымешайте. Добавьте нарезанный зеленый лук и перемешайте еще раз. Жарьте луковники до золотистого цвета на малом огне, чтобы лук стал мягким и нежным. Ешьте луковые оладьи со сметаной и мелкими шкварками.

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