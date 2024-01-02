Луковники имеют приятный и интересный вкус. Ваши гости будут удивляться, что у них нет мяса.
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Рецепт оладий с луком
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Лук нарежьте кубиком, заправьте солью, перцем, перемените и оставьте мариноваться на 15 минут.
- Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, в отдельной миске взбейте яйца, как на омлет.
- Когда лук замаринуется, отожмите сок. Добавьте в лук взбитые яйца, перемешайте, понемногу всыпьте муку с разрыхлителем и хорошо все вымешайте.
- Добавьте нарезанный зеленый лук и перемешайте еще раз. Жарьте луковники до золотистого цвета на малом огне, чтобы лук стал мягким и нежным.
- Ешьте луковые оладьи со сметаной и мелкими шкварками.