Мясной пирог с картофелем – сытное блюдо, без преувеличения для всей семьи. Только представьте сочную мясную начинку, с мягким картофелем и все это в хрустящем тесте.

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А рецептом поделилась украинская кулинарка Елизавета Глинская. Девушка добавила, что это одно из любимых блюд ее родных, ведь она готовит им не только десерты.

Рецепт мясного пирога с картофелем

Время: 120 минут

120 минут Порции: 8

Ингредиенты для теста:

– 200 граммов молока;

– 10 граммов сахара;

– 5 граммов соли;

– 360 граммов муки;

– 5 граммов быстрорастворимых дрожжей;

– 30 граммов подсолнечного масла.

Дополнительно:

– 1 желток;

– 10 граммов молока.

Приготовление:

Смешиваем молоко с сахаром, добавляем муку с дрожжами и солью. Замешиваем тесто. Добавляем масло, снова вымешиваем.

Оставляем тесто на один час в теплом месте под пленкой или полотенцем.

Разделяем тесто на две части, одна должна быть немного больше другой. Смазываем стол и занозу маслом, раскатываем тесто.

Как приготовить мясную начинку

Ингредиенты для начинки:

– 500 граммов отварного картофеля;

– 500 граммов говяжьего фарша;

– 3 лука;

– соль;

– черный молотый перец;

– масло для жарки.

Приготовление:

Обжариваем на растительном масле нарезанный кубиками лук, затем добавляем фарш, соль, перец.

Нарезаем небольшими кусочками отварной картофель, соединяем с обжаренным фаршем. Используем начинку, когда она остынет.

Выкладываем начинку, накрываем другим пластом теста, скрепляем края. По центру проделываем отверстие.

Накрываем пирог полотенцем или пленкой, оставляем на 30 минут. Смазываем все тесто желтком с молоком.

Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем пирог 30 минут.

Достаем из духовки и снова накрываем полотенцем, оставляем на 15 минут.

Приятного аппетита!