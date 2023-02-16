Мясной пирог с картофелем – сытное блюдо, без преувеличения для всей семьи. Только представьте сочную мясную начинку, с мягким картофелем и все это в хрустящем тесте.
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А рецептом поделилась украинская кулинарка Елизавета Глинская. Девушка добавила, что это одно из любимых блюд ее родных, ведь она готовит им не только десерты.
Рецепт мясного пирога с картофелем
- Время: 120 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Смешиваем молоко с сахаром, добавляем муку с дрожжами и солью. Замешиваем тесто. Добавляем масло, снова вымешиваем.
- Оставляем тесто на один час в теплом месте под пленкой или полотенцем.
- Разделяем тесто на две части, одна должна быть немного больше другой. Смазываем стол и занозу маслом, раскатываем тесто.
Как приготовить мясную начинку
Приготовление:
- Обжариваем на растительном масле нарезанный кубиками лук, затем добавляем фарш, соль, перец.
- Нарезаем небольшими кусочками отварной картофель, соединяем с обжаренным фаршем. Используем начинку, когда она остынет.
- Выкладываем начинку, накрываем другим пластом теста, скрепляем края. По центру проделываем отверстие.
- Накрываем пирог полотенцем или пленкой, оставляем на 30 минут. Смазываем все тесто желтком с молоком.
- Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем пирог 30 минут.
- Достаем из духовки и снова накрываем полотенцем, оставляем на 15 минут.
Приятного аппетита!