Мясной пирог с картофелем – сытное блюдо, без преувеличения для всей семьи. Только представьте сочную мясную начинку, с мягким картофелем и все это в хрустящем тесте.

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А рецептом поделилась украинская кулинарка Елизавета Глинская. Девушка добавила, что это одно из любимых блюд ее родных, ведь она готовит им не только десерты.

Рецепт мясного пирога с картофелем

  • Время: 120 минут
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Смешиваем молоко с сахаром, добавляем муку с дрожжами и солью. Замешиваем тесто. Добавляем масло, снова вымешиваем.
  • Оставляем тесто на один час в теплом месте под пленкой или полотенцем.
  • Разделяем тесто на две части, одна должна быть немного больше другой. Смазываем стол и занозу маслом, раскатываем тесто.

Как приготовить мясную начинку

Приготовление:

  • Обжариваем на растительном масле нарезанный кубиками лук, затем добавляем фарш, соль, перец.
  • Нарезаем небольшими кусочками отварной картофель, соединяем с обжаренным фаршем. Используем начинку, когда она остынет.
  • Выкладываем начинку, накрываем другим пластом теста, скрепляем края. По центру проделываем отверстие.
  • Накрываем пирог полотенцем или пленкой, оставляем на 30 минут. Смазываем все тесто желтком с молоком.
  • Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем пирог 30 минут.
  • Достаем из духовки и снова накрываем полотенцем, оставляем на 15 минут.

Приятного аппетита!