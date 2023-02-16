М'ясний пиріг з картоплею – ситна страва, без перебільшення для всієї сім'ї. Тільки уявіть соковиту м'ясну начинку, з м'якою картоплею і все це у хрумкому тісті.
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А рецептом поділилася українська кулінарка Єлизавета Глінська. Дівчина додала, що це одна з улюблених страв її рідних, адже вона готує їм не тільки десерти.
Рецепт м'ясного пирога з картоплею
- Час: 120 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Змішуємо молоко з цукром, додаємо борошно з дріжджами та сіллю. Замішуємо тісто. Додаємо олію, знову вимішуємо.
- Залишаємо тісто на одну годину в теплому місці під плівкою, або рушником.
- Розділяємо тісто на дві частини, одна має бути трохи більшою за іншу. Змащуємо стіл та скалку олією, розкачуємо тісто.
Як приготувати м'ясну начинку
Приготування:
- Обсмажуємо на олії нарізану кубиками цибулю, потім додаємо фарш, сіль, перець.
- Нарізаємо невеликими шматочками відварену картоплю, з'єднуємо з обсмаженим фаршем. Використовуємо начинку, коли вона охолоне.
- Викладаємо начинку, накриваємо іншим пластом тіста, скріплюємо краї. По центру робимо отвір.
- Накриваємо пиріг рушником або плівкою, залишаємо на 30 хвилин. Змащуємо все тісто жовтком з молоком.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та запікаємо пиріг 30 хвилин.
- Дістаємо з духовки та знову накриваємо рушником, залишаємо на 15 хвилин.
Смачного!