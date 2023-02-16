М'ясний пиріг з картоплею – ситна страва, без перебільшення для всієї сім'ї. Тільки уявіть соковиту м'ясну начинку, з м'якою картоплею і все це у хрумкому тісті.

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А рецептом поділилася українська кулінарка Єлизавета Глінська. Дівчина додала, що це одна з улюблених страв її рідних, адже вона готує їм не тільки десерти.

Рецепт м'ясного пирога з картоплею

  • Час: 120 хвилин
  • Порції: 8

Приготування:

  • Змішуємо молоко з цукром, додаємо борошно з дріжджами та сіллю. Замішуємо тісто. Додаємо олію, знову вимішуємо.
  • Залишаємо тісто на одну годину в теплому місці під плівкою, або рушником.
  • Розділяємо тісто на дві частини, одна має бути трохи більшою за іншу. Змащуємо стіл та скалку олією, розкачуємо тісто.

Як приготувати м'ясну начинку

Приготування:

  • Обсмажуємо на олії нарізану кубиками цибулю, потім додаємо фарш, сіль, перець.
  • Нарізаємо невеликими шматочками відварену картоплю, з'єднуємо з обсмаженим фаршем. Використовуємо начинку, коли вона охолоне.
  • Викладаємо начинку, накриваємо іншим пластом тіста, скріплюємо краї. По центру робимо отвір.
  • Накриваємо пиріг рушником або плівкою, залишаємо на 30 хвилин. Змащуємо все тісто жовтком з молоком.
  • Розігріваємо духовку до 180 градусів та запікаємо пиріг 30 хвилин.
  • Дістаємо з духовки та знову накриваємо рушником, залишаємо на 15 хвилин.

Смачного!