Мясной пирог с картофелем: блюдо для всей семьи

16 февраля 2023, 09:39
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Источник:

Елизавета Глинская

Если вы, как и мы обожаете сытные блюда с картофелем и мясом, советуем приготовить этот пирог.

Мясной пирог с картофелем – сытное блюдо, без преувеличения для всей семьи. Только представьте сочную мясную начинку, с мягким картофелем и все это в хрустящем тесте.

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А рецептом поделилась украинская кулинарка Елизавета Глинская. Девушка добавила, что это одно из любимых блюд ее родных, ведь она готовит им не только десерты.

Рецепт мясного пирога с картофелем

  • Время: 120 минут
  • Порции: 8
Ингредиенты для теста:
– 200 граммов молока;
– 10 граммов сахара;
– 5 граммов соли;
– 360 граммов муки;
– 5 граммов быстрорастворимых дрожжей;
– 30 граммов подсолнечного масла.
Дополнительно:
– 1 желток;
– 10 граммов молока.

Приготовление:

  • Смешиваем молоко с сахаром, добавляем муку с дрожжами и солью. Замешиваем тесто. Добавляем масло, снова вымешиваем.
  • Оставляем тесто на один час в теплом месте под пленкой или полотенцем.
  • Разделяем тесто на две части, одна должна быть немного больше другой. Смазываем стол и занозу маслом, раскатываем тесто.

Как приготовить мясную начинку

Ингредиенты для начинки:
– 500 граммов отварного картофеля;
– 500 граммов говяжьего фарша;
– 3 лука;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло для жарки.

Приготовление:

  • Обжариваем на растительном масле нарезанный кубиками лук, затем добавляем фарш, соль, перец.
  • Нарезаем небольшими кусочками отварной картофель, соединяем с обжаренным фаршем. Используем начинку, когда она остынет.
  • Выкладываем начинку, накрываем другим пластом теста, скрепляем края. По центру проделываем отверстие.
  • Накрываем пирог полотенцем или пленкой, оставляем на 30 минут. Смазываем все тесто желтком с молоком.
  • Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем пирог 30 минут.
  • Достаем из духовки и снова накрываем полотенцем, оставляем на 15 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак