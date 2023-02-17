Мясной рулет из лаваша и сыра: готовим на всю семью

Не охота долго возиться на кухне, но приготовить что-нибудь вкусное и сытное для всей семьи нужно? Обратите внимание на этот рецепт.

Мясной рулет из лаваша и творога обязательно должен быть на вашем столе. Он легок в приготовлении, чрезвычайно сытный и аппетитный.

Читайте также Готовь без напряжения: блюда из курятины, на которые понадобится до 25 минут

Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом блюда, чтобы оно стало украшением вашего стола в будни или праздники.

Рецепт мясного рулета из лаваша

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6

– 3 лаваша;– 100 граммов майонеза;– 400 граммов твердого сыра;– 800 граммов говяжьего фарша;– 3 куриных яйца;– 10 граммов соли;– черный молотый перец;– 1 чайная ложка сухого чеснока;– 1 чайная ложка кориандра;– 1 чайная ложка молотой паприки;– 150 граммов зеленого лука;– 50 граммов петрушки или кинзы.

Приготовление:

В фарш добавляем яйца и все специи, замешиваем его. Лаваш смазываем майонезом, очень тонким слоем, накрываем вторым лавашем, также смазываем майонезом.

Посыпаем тертым сыром, затем нарезанной зеленью и накрываем третьим лавашем. Сейчас майонезом не смазываем, распространяем равномерно фарш.

Закручиваем в рулет, смазываем его взбитым яйцом и отправляем в духовку на 180 градусов 30 – 35 минут.

Приятного аппетита!