М'ясний рулет з лаваша і сиру обовязково повинен бути на вашому столі. Він легкий у приготуванні, надзвичайно ситний та апетитний.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом страви, аби вона стала окрасою вашого столу в будні чи свята.

Рецепт м'ясного рулету з лаваша

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • До фаршу додаємо яйця та всі спеції, замішуємо його. Лаваш змащуємо майонезом, дуже тонким шаром, накриваємо другим лавашем, також змащуємо майонезом.
  • Посипаємо тертим сиром, потім нарізаною зеленю і накриваємо третім лавашем. Зараз майонезом не змащуємо, розповсюджуємо рівномірно фарш.
  • Закручуємо в рулет, змащуємо його збитим яйцем і відправляємо в духовку на 180 градусів 30 – 35 хвилин.

Смачного!