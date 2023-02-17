Мясной рулет из лаваша и творога обязательно должен быть на вашем столе. Он легок в приготовлении, чрезвычайно сытный и аппетитный.

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом блюда, чтобы оно стало украшением вашего стола в будни или праздники.

Рецепт мясного рулета из лаваша

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 3 лаваша;

– 100 граммов майонеза;

– 400 граммов твердого сыра;

– 800 граммов говяжьего фарша;

– 3 куриных яйца;

– 10 граммов соли;

– черный молотый перец;

– 1 чайная ложка сухого чеснока;

– 1 чайная ложка кориандра;

– 1 чайная ложка молотой паприки;

– 150 граммов зеленого лука;

– 50 граммов петрушки или кинзы.

Приготовление:

В фарш добавляем яйца и все специи, замешиваем его. Лаваш смазываем майонезом, очень тонким слоем, накрываем вторым лавашем, также смазываем майонезом.

Посыпаем тертым сыром, затем нарезанной зеленью и накрываем третьим лавашем. Сейчас майонезом не смазываем, распространяем равномерно фарш.

Закручиваем в рулет, смазываем его взбитым яйцом и отправляем в духовку на 180 градусов 30 – 35 минут.

Приятного аппетита!