Мясной рулет из лаваша и творога обязательно должен быть на вашем столе. Он легок в приготовлении, чрезвычайно сытный и аппетитный.
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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом блюда, чтобы оно стало украшением вашего стола в будни или праздники.
Рецепт мясного рулета из лаваша
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- В фарш добавляем яйца и все специи, замешиваем его. Лаваш смазываем майонезом, очень тонким слоем, накрываем вторым лавашем, также смазываем майонезом.
- Посыпаем тертым сыром, затем нарезанной зеленью и накрываем третьим лавашем. Сейчас майонезом не смазываем, распространяем равномерно фарш.
- Закручиваем в рулет, смазываем его взбитым яйцом и отправляем в духовку на 180 градусов 30 – 35 минут.
Приятного аппетита!