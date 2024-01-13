Этот рецепт станет вашим любимым: готовим мясной рулет из лаваша
13 января 2024, 16:30Читати новину українською
Источник:nastya_shemelina9
Чтобы приготовить вкусный перекус, не нужно тратить много времени. Особенно, если у вас есть лаваш.
Попробуйте приготовить рулет с фаршем. Он будет вкусным и холодным, и теплым.
Стоит попробовать Вкуснее колбасы: готовим невероятную домашнюю ветчину – элементарный рецепт
Рецепт рулета из лаваша
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
– 400 граммов куриного фарша;
– 3 лаваша;
– 2 яйца;
– 50 – 70 граммов творога;
– 1 луковица;
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 столовые ложки сметаны;
– половина чайной ложки соли.
Приготовление:
- Соедините фарш, измельченный лук, яйца, сметану, соль, кисломолочный и твердый сыр. Разделите эту массу на 3 части и выложите одну из них на лаваш.
- Сверху снова положите лаваш, начинку, снова лаваш и начинку.
- Заверните рулет. Сверху смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
- Отправьте рулет в разогретую до 180 градусов духовку на 55 – 60 минут.