Спробуйте приготувати рулет з фаршем. Він смакуватиме і холодним, і теплим.
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Рецепт рулету з лаваша
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Об'єднайте фарш, подрібнену цибулю, яйця, сметану, сіль, кисломолочний і твердий сири. Поділіть цю масу на 3 частини та викладіть одну з них на лаваш.
- Зверху знову покладіть лаваш, начинку, знову лаваш та начинку.
- Загорніть рулет. Зверху змастіть жовтком та посипте кунжутом.
- Відправте рулет в розігріту до 180 градусів духовку на 55 – 60 хвилин.