Спробуйте приготувати рулет з фаршем. Він смакуватиме і холодним, і теплим.

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Рецепт рулету з лаваша

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Об'єднайте фарш, подрібнену цибулю, яйця, сметану, сіль, кисломолочний і твердий сири. Поділіть цю масу на 3 частини та викладіть одну з них на лаваш.
  2. Зверху знову покладіть лаваш, начинку, знову лаваш та начинку.
  3. Загорніть рулет. Зверху змастіть жовтком та посипте кунжутом.
  4. Відправте рулет в розігріту до 180 градусів духовку на 55 – 60 хвилин.